Srbija organizuje najveću borbu svih vremena!

Mirko Filipović i Fedor Emelianenko sastaće se poslije 20 godina, najvjerovatnije u Srbiji.

Izvor: TASS / ddp USA / Profimedia, Screenshot/YouTube/@PodcastInkubator

Mirko Filipović (51) i Fedor Emelianenko (49) mogli bi ponoviti spektakl na koji njihovi navijači čekaju punih 20 godina. Već je postojao plan da se ova dvojica MMA boraca sastanu u Japanu, ali sudbina je odredila da taj susret bude odložen, a novi prijedlog za mjesto okupljanja Hrvata i Rusa je Srbija. Fedor je javno pozvao velikog rivala da se sastanu u maju ili aprilu u Srbiji, kako i sam kaže "u mjestu gdje su voljeni".

"Potpisali smo dogovor, ali zbog različitih tehničkih problema neće biti borbe u Japanu. Zato pozivam Mirka Filipovića da naš meč organizujemo ovdje, u Srbiji. Ovo je moja omiljena zemlja, poslije moje otadžbine. Imamo mnogo navijača, fanatika, ove nas vole i mene i Mirka. Zbog toga bih želio da to bude ovdje", započeo je MMA borac razgovor za Arenu sport.

Filipović i Emelianenko sastali u se 2005. kad je Rus pobijedio i osvojio pojas u teškoj kategoriji. Dugo se čekao revanš legendarnih boraca, a 20 godina kasnije stvorila se prilika da se dvojica boraca sastanu ponovo. Kad je u pitanju revanš Rus je iznio želju: "Ako sve bude kako treba, sve bi se moglo dogoditi u maju ili aprilu, na proljeće, da obradujemo našu publiku u Srbiji".

Njihov susret mogao je i ranije uveseljavati publiku, ali zbog određenih problema ranije najavljivani mečevi bili su otkazivani.

"Mirko Filipović je bio jedan od najboljih boraca u tom trenutku, po svjetskim rejtinzima - u najvišem rangu. Naša borba se iz različitih razloga zbog toga i odlagala. Međutim, uspjeli smo da obradujemo naše navijače, publiku. Do dan danas se smatra jednom od najboljih u karijerama nas dvojice, bila bi velika radost da ponovimo tako nešto. Siguran sam da ćemo uspjeti to da ponovimo."

Izvor: Instagram/screenshot/fedoremelianenkoofficial

"Pozivam Mirka da se pobijemo, po pravilima, ne u Rusiji ili Hrvatskoj, već u Srbiji. Vidio sam Mirka, video sam kako se sprema i trenira, u vrlo dobroj je formi, imali smo priliku i da popričamo o tome, spreman je."

Zašto se dvojica MMA boraca bore po pravilima boksa?

"Rekao bih da smo stari za pravima MMA", kroz osmijeh je rekao Rus i nastavio:

"U Japanu su nam predložili da se tučemo po pravilima boksa, pa bismo voljeli da tako i ostane. Ako se Mirko usaglasi da sprovedemo tu borbu, nadam se da ću imati mogućnost da ću sa svojim trenerima imati priliku da pružim i druga iznenađenja. Naravno, moj trener ostaje i dalje sa mnom. Imam pomoć i drugih prijatelja, imam dobar trenerski tim."

Kakav meč možemo očekivati?

"Nadam se da će kao i za prvu borbu - to će biti svaki sekund na granici žestoke borbe. Ne znam kao će se završiti borba ili koliko ćemo dugo moći da izdržimo meč, da se suprotstavljamo jedan drugom, ali nadam se da neće biti lošija od prve. Trudili smo se da pokažemo nešto novo, zato nas navijači vole. Imamo prilično dobro iskustvo, dvije karijere koje traju."

Na kraju, Rus je pozvao velikog rivala iz Hrvatske: "Dragi Mirko, ti i ja smo prije 20 godina napisali lijepu istoriju koje se sjećaju i danas naši navijači. Hajde da napravimo nešto slično, nešto bolje, ovdje u Srbiji".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!