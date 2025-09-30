Bh. bokser teško povrijeđen u saobraćanoj nesreći kod Mostara

Na magistralnom putu između Mostara i Širokog Brijega dogodila se teška nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe. U udesu je učestvovao i mostarski bokser Damir Beljo, dok je jednom mladiću život ugrožen.

Izvor: Screenshot/Youtube/Podcast Inkubator

Sinoć oko 22 časa u mjestu Polog, na magistralnom putu M-6.1 između Mostara i Širokog Brijega, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe, potvrđeno je za portal Hercegovina.info iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako je saopšteno, teške povrede zadobili su vozač Folksvagena D. B. (1984), vozač Mercedesa M. G. (2002) te suvozač u istom vozilu, M. B. T. (2002). Za M. B. T. ljekari su utvrdili da mu je život ugrožen.

Prema dostupnim informacijama, u udesu je učestvovao i bh. bokser Damir Beljo.

Vozač teretnog vozila marke Man, M. B. (1979), nije povrijeđen. Saobraćaj na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen nekoliko sati zbog policijskog uviđaja i uklanjanja vozila, ali i zbog velike količine goriva koja se izlila iz rezervoara šlepera.

Inače, Beljo se u junu ove godine vratio u boskerski ring savladavši u Hamburgu argentinskog veterana Đilerma Rubena Andina. Borba je završena jednoglasnom sudijskom odlukom u korist Belje, koji je upisao svoju 29. profesionalnu pobjedu.