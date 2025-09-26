Preminuo Dragan Batar, legendarni bokser i počasni predsjednik BK Slavija

Legendardni bokser Slavije Dragan Batar preminuo u 86. godini života.

Izvor: Agencije

Proslavljeni bokser banjalučkog BK Slavija Dragan Batar preminuo je u petak u 86. godini.

Batar je rođen 1939. godine u Stratinskoj pokraj Bronzanoj Majdana, a svoj prvi bokserski meč za Slaviju odboksovao je 1962. godine protiv tuzlanske Slobode. Tokom 60-ih godina prošlog vijeka dao je izuzetan doprinos uspjesima banjalučke Slavije koja se od njega oprostila emotivnom porukom.

“BK Slavija s tugom obavještava javnost da nas je, u 86. godini života napustio Dragan Batar, počasni predsjednik našeg kluba i vječni šampion banjalučkog ringa.

Dragan Batar svoj život posvetio je boksu, a jedan je od onih koji su udarili temelje naše Slavije i jedan je od onih koji su slavu našeg kluba pronijeli širom sportske planete. Pamtiće se za sva vremena da je bio član prve generacije našeg kluba. Pamtiće se i da je hrabrog srca, vrele krvi i gvozdenih pesnica tukao svakog rivala koji mu stao na crtu u ringu.

Klicala mu je Banjaluka, a Dragan je svakom pobjedom davao snagu našoj Slaviji da raste i da s godinama postane jedan od najboljih bokserskih klubova Evrope.

Kada je skinuo rukavice i okačio ih o klin posvetio se bokserskom životu van ringa. Mudrim savjetima, bogatim iskustvom i bokeserskim šlifom dao je pun doprinos daljem razvoju BK Slavija, a do zadnjeg dana svog života ostao je u klub.

Uvijek u prvom redu, uvijek uz ring.

Naš Dragan nije znao drugačije. Boks mu je bio način života i sport koji mu je ušao pod kožu.

Tužni smo što nas je napustio, ali znamo da će iz nebeskog ringa u kojem ga čeka Slavijina bokserska armija, motriti na nas i da će uvijek, gdje god da boksamo, biti uz nas.

Dragane, vječna vam slava i hvala”, stoji u oproštajnoj poruci BK Slavija.

komemoracija Draganu Bataru biće održana u nedjelju u 10 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske, a sahrana je istog dana u 13.30 časova na porodičnom groblju u Stratinskoj.