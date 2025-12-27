logo
Dražen Petrović "ponizio" rođenog brata, majka ga tjerala da se izvini: "Mjesecima nismo pričali, slao mi pisma"

Dražen Petrović "ponizio" rođenog brata, majka ga tjerala da se izvini: "Mjesecima nismo pričali, slao mi pisma"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Aleksandar Aco Petrović ispričao nezaboravnu anegdotu sa svojim bratom, velikim Draženom Petrovićem.

Aco Petrović otkrio zašto nije razgovarao sa Draženom Izvor: MN Press/Vimeo/Sofascore/Screenshot

Poznati hrvatski stručnjak Aleksandar Aco Petrović otkrio je da je svojevremeno jako zamjerio svom rođenom bratu Draženu Petroviću dribling kojim ga je ponizio na terenu.

"Ono što je mene povrijedilo i što je bilo razlog da dobra dva-tri mjeseca nisam razgovarao sa Draženom je to da mi je dva puta proturio loptu kroz noge. To je bilo ponižavanje do krajnjih granica. Majka mu je rekla da mi se izvini, on mi je slao pisma izvinjenja", rekao je on u podkastu Edina Avdića "X&O's chat".

Pokojni Dražen Petrović (1964 - 1993) bio je jedan od najboljih šutera NBA lige početkom devedesetih, nakon što je obilježio osamdesete u dresu Jugoslavije, Cibone (dve titule Evrolige) i Real Madrida.

Njegov stariji brat Aco bio je takođe reprezentativac Jugoslavije poznat i po nadimku "Aca Trica", devedesetih je poslije raspada države bio selektor Hrvatske i vodio ju je do za sada poslednje medalje u Atini, osvojene pre 30 godina.

Obojica su rođeni u Šibeniku, ponikli su u Šibenki, kojoj je Dražen praktično kao dijete donio titulu koju je Košarkaški savez Jugoslavije oduzeo dalmatinskom klubu i pripisao je Bosni zbog previše neregularnosti pri suđenju.

Poslije toga su zajedno boravili u Ciboni, koju je Dražen vodio do uzastopnih titula prvaka Evrope 1985. i 1986, a onda su im se putevi razišli. Mlađi brat Petrović preko Real Madrida stigao je do NBA lige i tamo uspio da ostavi značajan trag noseći dres Nju Džersi Netsa od 1991. do 1993. godine.

"Nikada nije postojao veći radnik od Dražena. Kada Majkl Džordan kaže 'Jedini koji je protiv mene igrao bez straha bio je Dražen'", rekao je Petrović u razgovoru sa Edinom Avdićem.

Tagovi

Dražen Petrović Aleksandar Petrović

