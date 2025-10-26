"Dražen mi stavio ruku na rame i rekao da će on da plati": Ljekar otkrio kakav je bio Petrović

Dražen Petrović je poslije poraza Jugoslavije u finalu napravio potez za koji mnogi nisu znali, a otkrio ga je doktor Vasilij Avramenko.

Dražen Petrović važi za jednog od najboljih košarkaša svih vremena sa prostora Balkana. Ostavio je veliki trag u košarci prije nego što je stradao u saobraćajnoj nesreći 1993. godine. O njemu se poslije smrti pojavljuju neki interesantni detalji iz karijere, jedan takav ispričao je doktor iz SSSR-a Vasilij Avramenko.

Radi se o situaciji koja se dogodila na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine kada je u finalu Jugoslavija izgubila od SSSR-a (76:63) i Dražen je bio najbolji strijelac sa 24 postignuta poena. Poslije toga je Petrović pokazao klasu.

"Kada se smirilo slavlje u svlačionici išao sam na doping kontrolu sa Sabonisom, Kurtinaitisom, Tihonenkom i Marčijunolisom, tamo sam sjedio oko dva sata. Iz reprezentacije Jugoslavije došli su Dražen i još neko. Zajedno smo se svi vraćali autobusom u Olimpijsko selo. Kurtinaitis mi je u jednom trenutku šapnuo da zamolim vozača da stane pored prodavnice, da kupe pivo", počeo je priču Avramenko.

Sve to čuo je Dražen koji je bio u istom tom mini busu i odlučio je da on bude taj koji će da plati sve.

"Autobus je stao, krenuo sam ka izlazu i odjednom mi je Petrović stavio ruku na rame i rekao 'nemoj ti, ja ću'. Vratio se sa gajbom piva i tortom 'Napoleon'. Prišao je Sabonisu, predao mu je i čestitao na pobjedi", zaključio je Avramenko.

Kakav je zapravo bio Dražen?

Rođeni brat Dražena Petrovića je Aco Petrović koji je često u javnosti zbog toga što na društvenim mrežama komentariše razne stvari iz svijeta košarke. U jednom od ranijih intervjua je pričao i koliko su se njih dvojica u stvari razlikovali.

"Jesmo braća, ali je između nas provalija različitosti bila. Poslije poraza ja danima nisam mogao da dođem k sebi, on bi se oporavi za 24 sata i nastavio dalje. Bio je čovjek koji ne gleda preko ramena", ispričao je Aco Petrović.

"Da je poslušao ljekare, Dražen bi bio živ"

Dražen je poginuo u saobraćajnoj nesreći 7.juna 1993. godine kada se vraćao u Zagreb. Njegova djevojka Klara Salanci je vozila automobil i "podletela" pod kamion, a Petrović je spavao na zadnjem sedištu i nažalost je preminuo.

"On je na kvalifikacije za Eurobasket 1993.godine došao sa povrijeđenim ligamentima. Da je radio po savjetima ljekara, što je značilo da ne igra na tom turniru, on bi danas bio živ. U tom momentu najlogičnije bilo je da mu date prostor da se oporavi, a ne da se maltretira. Ali, on je htio da igra", otkrio je Aco Petrović.