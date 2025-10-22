"Divac laže za Dražena, a i za zastavu": Poslije ovih riječi se javio Aco Petrović i ućutkao komšije

Dražen Petrović i Vlade Divac bili su najbolji prijatelji, ali je njihov odnos prekinut - postoje dvije teorije zašto se to desilo.

Izvor: MN Press/Youtube/Olympics

Nekadašnji jugoslovenski i hrvatski košarkaš Dražen Petrović rođen je 22. oktobra 1964. godine i na današnji dan napunio bi 61 godinu. Na veliku žalost svih ljubitelja košarke, legendarni bek poginuo je u saobraćajnoj nesreći u junu 1993. godine, ali ni više od tri decenije kasnije ne prestaje da se piše o njemu - posebno o njegovom prijateljstvu i sukobu o kojem je snimljen film, a u kojem je glavni akter Vlade Divac.

Nekadašnji prijatelji, "Jednom braća", saigrači i cimeri iz reprezentacije Jugoslavije, prekinuli su kontakt kada se pripremao građanski rat na prostoru zemlje čiji su dres nosili. Mnogo je onih koji tvrde da je to zbog poteza koji je Vlade Divac izveo kada je vidio "hrvatsku" zastavu, ali ima i onih koji tvrde da je srpski košarkaš teško povrijedio hrvatskog.

Šta Draženovi prijatelji misle o Divcu?

"Moram vam reći da o Draženu ne volim govoriti u medijima, mnogo toga je napisano i što nije tačno, a evo Dubre i ja ćemo vam sad reći pravu istinu o Draženu. Dubre i ja smo biološka braća, a Dražen je bio naš treći brat, Denis Erceg četvrti i Stojko Vranković peti. I nema više! Svi koji svojataju Dražena lažu, tako je laž i onaj film Vlade Divca 'Jednom braća', jer samo smo mi bili Draženovi istinski prijatelji i da snimamo film nazvali bismo ga 'Uvijek braća'. Taj film je napravljen, hvalili su ga, ali tamo mnogo toga nije istina, evo vam samo jedan detalj, znate li zašto su se posvađali Dražen i Divac?", rekao je za "Slobodnu Dalmaciju" Fabijan Žurić, dok je sa bratom Dubravkom davao jedan od rijetkih intervjua.

Braća Žurić smatraju da je priča o "hrvatskoj zastavi" koju je Vlade Divac oteo i bacio na parket zapravo napravljena samo za medije. Fabijan Žurić je upitao novinara šta je razlog zahlađenja odnosa Divca i Petrovića, a kada je dobio odgovor da je to sporna zastava - iznio je potpuno drugu teoriju!

"E nije, to je priča za novine, a sad ću vam ispričati pravu istinu: na utakmici je došlo do naguravanja, Dražen je pao na parket, a Divac ga je nagazio patikom, Dražen ga je junački opsovao i od tada se prekinulo njihovo 'veliko' prijateljstvo. Dakle, niti je to bilo veliko prijateljstvo, niti je zastava bila problem, to nas boli jer se Divac stalno spominje kao veliki Draženov prijatelj, a to nije istina", dodaje Fabijan, Draženov prijatelj iz djetinjstva.

Iako se nije često oglašavao na ovu temu, dio Fabijanove priče potvrdio je i Stojko Vranković, nekadašnji kapiten košarkaške reprezentacije Hrvatske. "Dražen mi je potom pričao da su igrali utakmicu u Los Anđelesu i da je Divac napravio gest koja je značila kraj njihovog odnosa. Već i prije te utakmice Dražen i Divac nisu komunicirali. U jednom dvoboju s Divcem Dražen je pao na pod očekujući prekršaj, a Divac je potom prišao i prignječio ga nogom... Dražen je u odnosima s ljudima znao puno da istrpi, ali kada bi jednom nekog precrtao onda je to bio kraj", istakao je Vranković.

Šta je Aco Petrović govorio o Divcu?

Za razliku od Draženovih prijatelja, nekadašnji košarkaš, a kasnije košarkaški radnik, trener i selektor Aco Petrović nikada nije želio da baca sjenku na prijateljstvo dvojice sportista. Često je u svojim izjavama pominjao Divca, pa je čak pokušao i da ga zaštiti od napada u hrvatskim medijima, koji su dali prostor Fabijanu Žuriću.

"Tačno je da je Žurić bio veoma blizak s mojim pokojnim bratom, ali taj detalj o kojem priča, u vezi s naguravanjem i nekom povredom, nije mi poznat. Prvi put čujem za tako nešto. Dražen jeste zaradio rupturu, ali ne znam kako je do nje došlo. Mislio sam da je ona ideja koja se provlači kroz film 'Jednom braća' bila jedina", rekao je prije nekoliko godina Aco Petrović, bivši košarkaš i kasnije košarkaški trener.

Draženov brat Aco pokušao je da spusti loptu i objasni kako su se dvojica slavnih košarkaša mnogo poštovali. Istakao je da su kao saigrači mnogo toga prošli u reprezentaciji Jugoslavije, a da su u evropskoj i američkoj košarci napravili impresivne klupske karijere - kao rijetko koji igrači sa ovih prostora.

"Smatram da ne bi trebalo sada se nešto spektakularno obazirati na neke detalje iz njihove svijetle košarkaške prošlosti. Njih dvojica su od 1986. godine bili saigrači u reprezentaciji, mnogo toga su prošli zajedno, mnogo titula su osvojili, šteta bi bilo sad uprljati odnos koji su imali. Divac i Dražen su bili izuzetni igrači, imali su impozantnu karijeru i sa sigurnošću znam da su negovali prijateljski odnos, uz obostrani respekt", zaključio je Draženov rođeni brat.