"Divac laže za Dražena, to je propaganda": Kad su od Amera čuli da su braća, Hrvati se pobunili

U kakvim su odnosima bili Dražen Petrović i Vlade Divac? O tome se mnogo spekulisalo, od toga da su najbolji prijatelji, braća, pa sve do toga da nisu bili ništa.

Ovog juna navršile su se 32 godine otkako je poginuo Dražen Petrović. Najbolji hrvatski košarkaš svih vremena, za mnoge čak i najveći ikad iz Evrope, izgubio je život u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u blizini njemačkog grada Ingolštada tog kobnog 7. juna 1993. godine.

Dražen Petrović je poginuo kada je automobil marke "golf", kojim je upravljala njegova tadašnja djevojka Klara Salanci, udario u kamion, koji je pokušavao da obiđe vozilo ispred sebe. Izgubio je kontrolu i ispriječio se na putu, a usljed slabe vidljivosti - "golf" u kome je bio Petrović udario je u njega. Petrović je spavao u trenutku udesa, a nažalost doktori nisu mogli da ga spase, dok su Klara Salanci i turska košarkašica Hilal Adebal preživjele.

Bio je to veliki udarac za hrvatski sport, možda i najveći, pošto je samo godinu dana prije toga Dražen Petrović donio Hrvatskoj srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Barseloni, dok je takođe bio i jedan od najvećih promotera osamostaljenja države dok je nastupao za Jugoslaviju. Zbog toga je imao i sukob sa Vladom Divcem, iako su prije toga bili u dobrim odnosima.

Zašto su se zakačili Vlade Divac i Dražen Petrović?

Dražen Petrović i Vlade Divac bili su prijatelji i cimeri u reprezentaciji SFRJ, dok su takođe bili i prve evropske zvijezde u NBA ligi. Međutim, njihov odnos "zahladio" je tokom Svjetskog prvenstva u Argentini 1990. godine kada je naša zemlja došla do zlatne medalje, a tokom slavlja na parketu - jedan navijač je ušao na teren noseći zastavu Hrvatske. Zbog nje, reagovao je Divac i uklonio je sa terena, smatrajući da nema potrebe za nacionalističkim obilježjima...

To je Dražen Petrović zamjerio Divcu, poslije toga je došlo i do raspada zajedničke države, tako da su bili u lošim odnosima. Tako je i američki ESPN dokumentarni film o njima dvojici nazvao "Jednom braća".

"Njih dvojica su bili u jednom velikom razdoblju reprezentacije cimeri, bili su jako dobri, prijatelji, i sve je bilo normalno između njih. Iste godine su njih dvojica došli u NBA ligu, normalno su komunicirali sve do početka rata. Kao što sam već rekao, onog trenutka kad je Šibenik pao pod opsadu, u Draženu se prelomilo. Mnogo njegovih prijatelja je bilo u vojsci, mnogo ljudi po podrumima, a Dražen je to doživljavao lično. I tu je došlo do prekida odnosa, s tim da treba naglasiti kao je taj prestanak komunikacije bio iniciran s Draženove strane. Do maksimalnog zahlađenja...", rekao je Draženov brat Aco Petrović u jednom intervjuu.

Da li su bili "braća" ili je to preduvana priča?

Međutim, karakterisanje njihovog odnosa - do nivoa da su "bili braća" kako kažu Amerikanci - nisu svi vidjeli na taj način. Tako je i Aco Petrović rekao da je u pitanju propaganda. Bar je tako mislio tada.

"Taj je film bio finansiran od strane NBA lige, logično je da u određenim detaljima u njemu ima i "zašećerenih stvari", ali s obzirom da je NBA radio priču, da je Divac živ, film je rađen kroz njegovu prizmu. Kad smo mi kao porodica bili obavešteni da će Divac doći u Zagreb da snima film, da planira da ide na grob, mi nismo imali ništa protiv. Ni danas nemam ništa protiv dokumentarca, ali treba naglasiti da tu ima stvari koje su prikazane na "holivudski" način. Poenta je bila da je do prekida odnosa došlo isključivo zbog stanja u bivšoj državi, nije u pitanju bilo ni gaženje zastave u Argentini, ni svađa...", naglasio je Aco Petrović.

Film koji je inače izašao još davne 2011. godine unio je nervozu i u reprezentaciju Hrvatske, tako da je najburnije od svih morao da reaguje Franjo Arapović: "To je čista propaganda... Stojko Vranković bio je najbolji Draženov prijatelj, a sa Divcem nije imao ništa. Razočaran sam", ispričao je tada on.

Šta je Stojko Vranković rekao o Divcu i Draženu?

Nekadašnji kapiten košarkaške reprezentacije Hrvatske Stojko Vranković rekao je poslije premijere filma "Once brothers" da nerado priča jer "Dražena više nema" i takođe "ne želi da zvuči zavidno jer ga nije bilo u filmu", ali je istakao da mora da se oglasi jer smatra da se na neki način "falsifikuje istina".

"Svemu je prethodio moj razgovor s Divcem i njegovom suprugom u mojoj kući u Bostonu, u oktobru 1991. Moji Seltiksi i njegovi Lejkersi igrali su predsezonsku utakmicu. Razgovarali smo baš o svemu, pa tako i o njegovom bacanju hrvatske zastave, sve do četiri-pet ujutru...", rekao je Vranković i rekao da nisu zbog toga prestali da pričaju:

"Divac mi je 1991. godine rekao da bi te 1990. u Argentini na isti način završila i srpska zastava da je neko njome mahao. Sporna je bila Divčeva izjava iz Pariza za koju mi je dojavio Dražen i koju su prenijele španske novine. Divac je kazao da vjeruje da se ta velika reprezentacija neće raspasti i da se čudi meni i Draženu što smo izjavili da ćemo igrati za reprezentaciju zemlje koja ne postoji. Dražen mi je potom pričao da su igrali utakmicu u Los Anđelesu i da je Divac napravio gest koja je značila kraj njihovog odnosa".

"Već i prije te utakmice Dražen i Divac nisu komunicirali. U jednom dvoboju s Divcem Dražen je pao na pod očekujući prekršaj, a Divac je potom prišao i prignječio ga nogom... Dražen je u odnosima s ljudima znao puno da istrpi, ali kada bi jednom nekog precrtao onda je to bio kraj".

