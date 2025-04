"Pokoj duši Draženu, ali ovo moram da kažem o njemu": Redži Miler 30 godina razmišljao da li da otkrije tajnu

Slavni NBA šuter Redži Miler najiskrenije dosad govorio o svojim okršajima protiv Dražena Petrovića, legendarnog hrvatskog šutera.

Legendarni NBA trojkaš Redži Miler govorio je o pokojnom Draženu Petroviću kao o najboljem šuteru do pojave Stefa Karija. U podkastu "All the Smoke" on je u društvu takođe nekadašnjeg NBA beka Vernona "Med Maksa" Maksvela pričao o tome koliko je hrvatski šuter bio ubojit.

"Dražen Petrović, taj mi je zadavao košmare. Radije bih čuvao 'Crnog Isusa', Majkla Džordana. Bio je ubica", rekao je Maksvel, poznat po izjavi da je sa Draženom bilo teže nego sa Džordanom.

Redži Miler je podigao obrve i potvrđivao sve što čuje: "Stef Kari je najveći svih vremena među šuterima, priznajem mu to. Ali prije njega... Mogao si da mu budeš skroz blizu i ne samo da će da pogodi, već će i da ti priča o tome".

"Pričao je sr*nja?", pitao ga je Met Barns, voditelj, poput njega takođe nekadašnji NBA igrač.

"Engleski mu je bio loš, ali ga je govorio dobro."

"Pojma nisi imao šta priča, već je samo klimao glavom", nasmijao se Maksvel.

"Mnogo igrača me nije nerviralo, ali ovaj tip je bio najbolji šuter među svima koji su 'ispaljivali' na prvu, čim dohvate loptu. Napravio bi dribling ili dva i nije promašivao. Doslovno nije promašivao. Pitao sam sebe - kako nije igrao u Portlandu? Ali imao je tamo Klajda (Drekslera). Ali kada je došao u Nju Džersi... Bože moj".

Dražen Petrović poginuo je u junu 1993. godine kao NBA igrač i jedan od najboljih šutera u ligi. U tom periodu bio je as Nju Džersi Netsa, nakon što prethodno nije imao značajnu ulogu u Portlandu od 1989. do 1991. Naravno, prije toga je postao košarkaška ikona u Evropi, lider Cibone koja je dva puta postala šampion Evrope, a potom i as Reala, uz ogromne uspjehe sa reprezentacijom Jugoslavije.

"Pokoj mu duši, ali moram da kažem da se osjećao"

Redži Miler rekao je da se na utakmicama Dražen Petrović osjećao na znoj.

"Pokoj mu duši, ali mirisao je užasno, zar ne Maks?"

"Užas", dobacio je Maksvel.

"Morao si da budeš sve vrijeme 'na njemu'", vikao je Miler,

"Kada te dodirne predjelom ispod miške, onda ćeš biti takav cijele večeri, neće ti pomoći ni tuširanje", dodao je Maksvel.

Redži Miler je rekao da zato pamti duele protiv Dražena kao veoma teške, prije svega zato što ga je razbijao na terenu.

"Dakle, ne samo da te razbija, da ti priča svakakva s*anja, već će te i poslije utakmice saigrači pitati zašto se tako osjećaš. 'Čovječe, uskači pod tuš', govorili su", rekao je Redži Miler poslije utakmice.

