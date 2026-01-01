"Lakše će da me sklone, ako tako pričaju": Bibars Natho opet digao buru u Srbiji

Izraelac Bibars Natho bez dlake na jeziku govorio je o situaciji u srpskom fudbalu, Partizanu i pričama koje kruže o njegovom kraju karijere.

Izvor: MN PRESS

Verni vojnik Partizana Bibars Natho dao je opširan intervju za "Mozzartsport" u kome je govorio bez dlake na jeziku o situaciji u srpskoj ligi, jesenjoj tituli i novoj ulozi u Humskoj. Jasno je nezadovoljstvo lidera crno-bijelih koji dobija sve manje minuta na terenu, a osvrnuo se i na priče o penzionisanju.

Partizan se konačno umiješao u šampionsku trku i jesenju sezonu je završio sa bodom više od favorizovane Crvene zvezde. Ipak, Natho upozorava da je rano za bilo kakvo uzbuđenje i velika obećanja...

"Ne vjerujem u jesenju titulu. Stvarno ništa ne znači. Sjeća li se neko da smo bili prvi sa Stanojem ili isti učinak imali sa Duljajem na kraju kalendarske godine? I šta smo dobili? Lijepo je, osjećamo se fino, ali ništa bitno nismo uradili. Sad moramo da treniramo duplo više kako bismo osvajali bodove, jer smo sad mi lovina i svi će željeti da nas pobijede", rekao je Natho za "Mozzartsport".

Izvor: MN PRESS

Bio je tu kada je propuštena prilika u drugom dijelu sezone pod vođstvom Aleksandra Stanojevića i Igora Duljaja.

"Ta dva primjera su drugačija. Kod Aleksandra Stanojevića smo imali toliko dobar tim da, čak i da sam bio na poziciji da odlučujem, nisam siguran da bih dovodio pojačanja. Nekad dinamika ekipe može da se poremeti ako nagomilavate igrače. Kod Igora Duljaja nismo imali dovoljno kvaliteta, makar je to moj utisak, da guramo do kraja. Sad je nova situacija. Prije svega kad je riječ o finansijama. Ne znam da li možemo da se pojačamo. A i da možemo, nisam siguran da li bih povukao taj potez".

Zašto je dovođenje novih pojačanja loše u ovom momentu? "Ispali smo iz Evrope, nema nas više u Kupu Srbije, ostalo nam je samo prvenstvo i to znači samo jednu utakmicu sedmično sve do kraja maja. Kad biste na ovaj kadar dodali bilo koga, onda bi to čak i negativno moglo da se odrazi na grupu. Svi želimo da igramo, a ne mogu svi istovremeno da budu na terenu. Srećan sam što ne donosim tu vrstu odluke".

Njegova uloga u posljednje vrijeme nije onakva kakvu očekuju navijači, ali i on sam. Kako kontroliše emocije i nezadovoljstvo jer ne igra?

"Pitajte moju suprugu da vam pojasni kako i da li sve čuvam unutra, ha-ha-ha... Jednog dana može sve da eksplodira kao bomba, mada se nadam da se neće desiti. Nije lako, ali previše volim fudbal i govorim sebi kako moram svakodnevno da uživam, jer znam da mi se bliži kraj i da će mi uskoro nedostajati ono čim se bavim odmalena. Čak i kad sam bijesan, a jesam, motivišem sebe: ’Hajde još jednom, učini dodatni napor, uklizaj...’ Radim na sebi, pokušavam da stišam ton kad se obraćam dječacima. Nastojim da uvijek budem u službi kluba, navijača", kaže Natho i osvrće se na situaciju u Superligi Srbije.

Za njega je šampionska proslava i dalje daleko. "Ne, ne, ne... Imam previše iskustva da bih sebi tako nešto dozvolio. Osim toga, svjedoci smo da je ove sezone srpsko prvenstvo ’takmičarskije’ nego u prethodnim. Svaki tim se trudi da pobijedi. To mi je nedostajalo u minulih šest godina. Pomenuta okolnost podiže interesovanje, gledaoci sad uživaju da gledaju utakmice, vide borbu i mogućnost za iznenađenja. To je pozitivna promjena, koja u meni budi veću nadu. Ranije sam je imao u tragovima. Ako nastavimo ovim ritmom i ako budemo naporno radili, možemo da napravimo nešto. Suviše je rano da sad, a tek smo zagazili u drugi deo šampionata, kažemo kako ćemo završiti na prvom, drugom ili trećem mjestu. Kraj je daleko, čeka nas zanimljiva borba u plej-ofu, ali smo u dobroj poziciji. Ljudi nisu očekivali da nas vide na mjestu na kome zimujemo, ali fudbal volimo baš zato što ne znamo šta će se sljedeće desiti".

Ponovo digao glas

Vidi boljitak u smislu kompetitivnosti u ligi, ali i dalje je to nizak nivo fudbala po njegovom mišljenju. "To što sam govorio svi su znali i ranije. Razumjeli su šta se dešava. Razlika je u tome što niko osim mene o problemima nije govorio javno. Raduje me što je liga takmičarski nastrojena, mada, iskreno vam kažem, kvalitet lige je najniži otkako sam došao u Srbiju. Razlog tome što mnoge ekipe žele sebe da ’napune’ mladim igračima. Možda će od toga imati koristi u budućnosti, ali je srpskom fudbalu nedostajalo da ima normalno prvenstvo. Sad ljudi mogu da gledaju ligu, jer je makar malo interesantnija i ne završava se u septembru ili oktobru kao što je bio slučaj prethodne sezone. Kad sam rekao da je kvalitet Mozzart Bet Superlige opao, najbolji dokaz jeste broj eliminacija ekipa iz elitnog ranga u Kupu Srbije. Tu ubrajam i naš podbačaj u Šapcu. To dosta govori o kvalitetu lige. Sad smo u drugačijoj situaciji. Samo jedan cilj je pred nama i moramo daleko napornije da radimo, jer će nam drugi nametnuti pritisak, a bogami i mi ćemo sebi samima".

Kaže da je kvalitet fudbala u Srbiji opao i dodatno pojašnjava na šta tačno misli... "Tako vidim, tako osjećam. A znam šta vidim. Ne govorim o tome da li su Partizan, Crvena zvezda ili Vojvodina kvalitativno nazadovali, odnosno da li su se ekipe iz donjeg doma napredovale. Samo poredim i u skladu sa tim čini mi se da je samo Železničar napravio iskorak u odnosu na prethodni ciklus. Ostali su pali".

Bibras Natho

Izvor: MN PRESS

Da li misli i na Partizan? "Na kraju krajeva, uključujući i Partizan. Imali smo dobre fudbalere... Da me neko ne shvati pogrešno, imamo ih i sad, ali su i dalje mladi. Potrebno im je vrijeme da bi se razvili, što nije jednostavno. Srećan sam reakacijom dječurlije na zahtjeve kluba da baš oni iznesu sezonu, jer su zgrabili šansu. E, sad se pritisak na njima samo povećava i jedino što se od tih momaka traži jeste da iz utakmice u utakmicu budu što je moguće bolji“.

"Uvijek govorim iskreno, pa ću i sada. Nisam, jer sve dosad naše prvenstvo nije bilo takmičenje. Čak i ako uzmete Partizanovu najbolju sezonu otkako sam ovdje, sa Aleksandrom Stanojevićem kao trenerom, kad smo osvojili 98 bodova... Ispostavili se da nije bilo bitno šta smo uradili, jer to nije bilo takmičenje. Sad liga daje veću motivaciju i podstrek da je sve moguće. Uzmite za primjer našu utakmicu sa Napretkom. Prvi i posljednji na tabeli. Vodili smo sa 2:0, Kruševljani nas stigli i jedva smo dobili. A mogli su i gosti da slave. Takav fudbal svi žele da gledaju. Zato sam i ja pozitivniji sad. Doduše, put do kraja je dugačak i nemamo razloga, niti prava, da pričamo previše unaprijed. Samo meč po meč".

Priznaje da mu nije lako da sve gleda sa klupe. "Priznajem, teško mi je... Prije početka sezone sam bio ubeđen da će mi uloga biti drugačija, ali nisam znao da ću biti u ovakoj poziciji. Očekujem da igram više. Zaslužujem to, svakim minutom koji provedem na terenu to pokazujem. Stvarno pokušavam da sebe pomjerim u stranu i to nije lako. Neću da lažem floskulom ’sve je u redu’, jer ovo nije laka situacija za mene. Hoću da budem podrška timu i mlađima od mene, da im omogućim da rastu i napreduju. Da pomažem iza scene. Očekujem drugačija pravila u ovom trenutku. Želim da igram više. Opet, svjestan sam da nisam ja taj koji odlučuje. Gajim veliko poštovanje prema ljudima koji donose odluke".

Kada je vrijeme za kraj?

Gradom kruži priča da je već saopštio ljudima iz kluba da mu je ovo posljednja sezona u klubu i karijeri...

"O ovoj temi razgovaram samo sa jednom osobom. Suprugom! Nikom drugom ne govorim. Niko ne zna šta mislim. Moguće da neki ljudi žele da dodaju malo začina kad sam ja u pitanju. Možda je tema ’Ovo je Nathova posljednja sezona’ lakši način da me pomjere u stranu. Ponavljam, možda... Znate me dugo, uvijek sam iskren i tako je sad. Može da se desi da mi je ovo zaista posljednja sezona, ali u ovom trenutku – ne. Nikome nisam rekao, osim sopstvenoj ženi, šta mislim, želim i osjećam. Igraću dok uživam. Da se ne lažemo, ove sezone uživam manje. Velika je mogućnost da na kraju sezone prestanem da igram fudbal. Moguće je... Neću u ovom trenutku da kažem ni ’da’ ni ’ne’. Može da se saopšti i ovako – ako nije posljednja, onda je pretposljednja. Sve dok traje želim da uživam i iskoristim sve najbolje što mi se nudi. Ne planiram ni da gledam previše daleko, ali jasno je da i godine imaju uticaj".