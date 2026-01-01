Potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović otkrio je u kakvom je onosu sa Dankom Lazovićem, nakon što su se u javnosti pojavile informacije da je "zapelo" u upravi kluba iz Humske.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan nalazi se u izazovnoj situaciji. U Humskoj ne cvjetaju ruže, bivši trener Srđan Blagojević tužio je Parni valjak, a sve glasnije govori se i o odnosu čelnika u klubu. Potpredsjednik Partizana zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović otkrio je šta se dešavalo u klubu u proteklom periodu i kakav je njegov odnos sa upravom.

"Mnogo toga se u prethodnom periodu pričalo i pisalo, a ja sam uvijek bio za to da sa medijima razgovaram otvoreno. Kada sam pregovarao sa predsjednikom Ljajićem imao sam samo jedan uslov - da imam autonomiju u radu, odnosno da mi se niko ne miješa odluke koje donosi kada je reč o sportskom sektoru. I nikada se drugima nisam miješao u posao", rekao je Mijatović za Sportinjo.

Vidi opis "Neću da krijem, nije kao na početku": Mijatović otkrio u kakvom je odnosu sa Lazovićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 25 25 / 25

"Jedini čovjek za kog sam tražio da dođe bio je Lazović, koji je, da tako kažem, moj kadar. On je poslije Skupštine imenovan za generalnog direktora i tačno se zna šta su čiji okviri rada. Neću da krijem, naš odnos je u prethodnom periodu išao gore-dole, bilo je oscilacija i trenutno nije onakav kakav je bio kada smo došli u klub."

Objasnio je Mijatović odnos sa Lazovićem. "Naša zaduženja su različita, nemaju mnogo povezanosti, niti utiču jedna na druge. Najvažnije je da interes Partizana bude iznad svega i svih, zato smatram da je jako važno da se svako bavi svojim dijelom posla. To važi za sve, za mene, Danka i potpredsjednicu Milku Forcan, pod čijom su ingerencijom finansije i marketing. I na kraju, složio bih se sa Rasimom oko onoga što je nedavno rekao, da ne treba baš sav prljav veš iznosi u javnost. Ako ga ima, treba ga oprati, ispeglati i spakovati u ormar, a ne da se drži takav u kući."

"Partizan je jesenji prvak"

Potom je bivši fudbaler Real Madrida govorio i o izjavi Zvezdana Terzića da titula Crvene zvezde nije dovedena u pitanje. Tom prilikom konstatovao je: "Zaista nemam običaj da komentarišem tuđe izjave, pogotovo kada dolaze od funkcionera drugih klubova. Svako ima pravo da iznese javno svoje mišljenje i da kaže šta hoće, to ne može niko da zabrani. Jedino što mogu da poručim jeste da je Partizan jesenji prvak i da to mora da se poštuje."

Vidi opis "Neću da krijem, nije kao na početku": Mijatović otkrio u kakvom je odnosu sa Lazovićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Vjerujte mi, toliko iskustva imam, da sam se uvjerio da novac nije baš uvijek garancija uspjeha i trofeja. Svuda u svijetu se mnogo puta dešavalo da ne pobijedi tim sa najvećim budžetom. Fudbal je lijep zato što je nepredvidiv, ništa nije zagarantovano i zato niko ne može da tvrdi ko će biti šampion, kolika će biti bodovna razlika i kako će izgledati proljećni dio sezone. Ne želim da se bavim prognozama, ali znam šta je naš cilj i to sam mnogo puta ponovio. Hajde lijepo da sačekamo i vidimo šta će se desiti. Sudićemo u maju, kada se podvuče crta."

Mijatović se dotakao i pomoći države Partizanu. "Što se tiče priče o reketiranju države, zaista nemam osjećaj da bilo ko iz kluba to radi. Dobro je poznato kakvo je stanje ova uprava zatekla, koliko problema i nagomilanih dugova. Nismo mi to napravili, pa onda otišli da tražimo da nas neko vadi iz toga. Nije tajna da sam pričao sa predsjednikom o tome šta i koliko može da se uradi da bi se pomoglo posrnulom velikanu, što je i urađeno u prethodnom periodu i na tome smo u Partizanu zahvalni", rekao je potpredsjednik Partizana.