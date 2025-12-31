logo
Srđan Blagojević tužio Partizan zbog Peđe Mijatovića: Oglasio se i objasnio šta je presudilo

Srđan Blagojević tužio Partizan zbog Peđe Mijatovića: Oglasio se i objasnio šta je presudilo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Stiglo je obrazloženje Srđana Blagojevića u vezi sa tužbom protiv FK Partizan poslije raskida saradnje.

srdjan blagojevic tuzio partizan zbog mijatovica Izvor: MN PRESS

Doskorašnji trener FK Partizan Srđan Blagojević odlučio je da tuži crno-bijele i da zaostala dugovanja potraži putem institucija. Odluku o njegovoj smjeni donio je isključivo Predrag Mijatović, koji je to potvrdio i u saopštenju na zvaničnom sajtu, a upravo je formulacija bila ključni "okidač" kod Blagojevića.

U obraćanju putem Instagrama, Srđan Blagojević je objasnio da je odlučio da tuži Partizan zbog toga što je prvobitno dogovoren sporazumni raskid, da bi potom objavljeno da je saradnja jednostrano raskinuta.

"Zbog različitih natpisa i njihovih tumačenja u medijima, osjećam potrebu da se obratim navijačima Partizana. Vođen osjećajem profesionalne odgovornosti, nakon poraza od Čukaričkog imao sam otvoren i korektan razgovor sa Dankom Lazovićem, sa kojim sam uvijek imao kvalitetan, iskren i profesionalan odnos. Razgovarali smo o mogućnosti mirnog, sporazumnog razlaza uz zajedničko saopštenje, u korektnom tonu i bez loših riječi. Međutim, nakon što je na klupskom sajtu iznenada objavljena informacija o smjeni i pošto sam potom i zvanično dobio odluku o jednostranom raskidu ugovora, situacija se promijenila i bio sam prinuđen da svoja prava zaštitim kroz institucije, što je u takvim okolnostima jedini ispravan put", objasnio je Blagojević.

"Prema Partizanu i njegovim navijačima imam veliko poštovanje i ovu situaciju ne doživljavam kao sukob, već kao pravno pitanje koje će biti riješeno na odgovarajući način", dodao je bivši trener Partizana.

Podsetimo, Partizan je potom angažovao Nenada Stojakovića za trenera, a Srđan Blagojević sada odlazi u ruski Rubin.

