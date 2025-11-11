"Cinculiranje je produžetak agonije": Mijatović objasnio zašto je Partizan otpustio Blagojevića

Predrag Mijatović objasnio je odluku o otkazu za trenera Srđana Blagojevića i šta su bili razlozi koji su do toga doveli.

Izvor: MN PRESS

Partizan je donio pomalo iznenađujuću odluku kada je uručio otkaz Srđanu Blagojeviću. Crno-bijeli su u tom momentu imali nekoliko loših rezultata, ali u isto vrijeme imaju i dosta mlad tim i prave potpunu rekonstrukciju. Zbog svega toga su navijači bili pomalo i iznenađeni. Šta je do toga dovelo? Objasnio je Predrag Mijatović.

"Prvi minus bio je proljetos, kada nas je TSC eliminisao iz Kupa. Došlo je ljeto, otišlo je dosta igrača, povukli smo mladost, bio je Srđan naš saveznik i to je išlo dobro. Međutim, nismo se kvalifikovali za grupnu fazu, što je drugi minus. Ispali smo iz Evrope, pa iz Kupa, a onda nas je i iz istog takmičenja eliminisala Mačva, koja je drugoligaš. Dali smo podršku i rekli da idemo na prvenstvo. A onda izgubimo od Čukaričkog. Kao neko ko je odgovoran za sportski projekat, morao sam da reagujem. Ne smijem da čekam i osluškujem šta će reći navijači, novinari, društvene mreže, pa da cinculiram na još malo. Iz iskustva sam naučio da svako cinculiranje u fudbalu predstavlja produženje agonije", rekao je Mijatović u podkastu "Mozzart sporta".

Ima samo riječi hvale na račun perspektivnog stručnjaka i vjeruje da će imati uspjeh u budućnosti.

"Bez obzira na komentare koji mogu da se pojave u fudbalskim krugovima, meni je Blagojević drag momak, dobar je trener, pošten, ima viziju i ne odstupa od nje. U teškom trenutku za Partizan je napravio nešto dobro. Ipak, Partizan ide ka tome da bude bolji nego što je bio. Vjerujem da je Srđan odličan trener, ali mi valjda niko neće zamjeriti. Posebno ne on, možda nije trener za klub gdje je drugo mjesto neuspjeh", zaključio je Mijatović koji je najavio da bi novi trener crno-belih mogao da bude Španac.