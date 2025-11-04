logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"On je na pravdi Boga dobio otkaz": Tanjga opleo po srpskom fudbalu zbog Blagojevića

"On je na pravdi Boga dobio otkaz": Tanjga opleo po srpskom fudbalu zbog Blagojevića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Miroslav Tanjga prokomentarisao je otkaz Srđana Blagojevića u Partizanu.

Miroslav Tanjga o otkazu Srđana Blagojevića Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojevićdobio je otkaz u Partizanu poslije dva neočekivana poraza. Najprije u Kupu Srbija (od Mačve 2:0), a onda i od Čukaričkog u 14. kolu Superlige. Čini se da su se lavovske partije s početka sezone crno-bijelih beba rano zaboravile, pa je tako i Blagojević smanjen sa funkcije glavnog stratega tima. Međutim, prema mišljenju mnogih, a ispred svih Miroslava Tanjge, ta odluka nije bila na pravom mjestu.

"Ovi mlađi treneri, recimo Srđan Blagojević... On je, po mom mišljenju, na pravdi Boga dobio otkaz. Radio je pošteno, radio je dobro, drugi te na tabeli. Jedino taj Kup, 'ajde..." započeo je Tanjga u podkastu "Super Indirektno kod Popa i Milana".

"Pritisak je veliki, ali jednostavno kao mi kao fudbalska nacija moramo malo da se prestrojavamo. Moramo da razmišljamo na drugačiji način, gledamo te utakmice i gledamo događanja u Italiji, Engleskoj... Pa, ništa po pitanju toga, što se tiče tog kontinuiteta nismo naučili", dodao je trener Vojvodine.

Potom je na jednostavnom primjeru objasnio kako funkcionišu svjetski klubovi. "Evo, pogledajmo Mančester Junajted, klub koji je u posljednje dvije godine maltene ne postoji na fudbalskoj mapi. Ostavili su trenera, dali su mu kontinuitet da vide, pa sad, ako su stvarno pogriješili reći se 'majstore, imao si šansu', a ti nekom daš šansu na dva, tri, pet mjeseci i otpustiš ga... Em izludiš te igrače, kad dođe novi trener, pa znam šta je bilo u Vojvodini prošle godine - tri trenera u šest mjeseci", završio je Tanjga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miroslav Tanjga Srđan Blagojević FK Partizan Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC