"On je na pravdi Boga dobio otkaz": Tanjga opleo po srpskom fudbalu zbog Blagojevića

Miroslav Tanjga prokomentarisao je otkaz Srđana Blagojevića u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojevićdobio je otkaz u Partizanu poslije dva neočekivana poraza. Najprije u Kupu Srbija (od Mačve 2:0), a onda i od Čukaričkog u 14. kolu Superlige. Čini se da su se lavovske partije s početka sezone crno-bijelih beba rano zaboravile, pa je tako i Blagojević smanjen sa funkcije glavnog stratega tima. Međutim, prema mišljenju mnogih, a ispred svih Miroslava Tanjge, ta odluka nije bila na pravom mjestu.

"Ovi mlađi treneri, recimo Srđan Blagojević... On je, po mom mišljenju, na pravdi Boga dobio otkaz. Radio je pošteno, radio je dobro, drugi te na tabeli. Jedino taj Kup, 'ajde..." započeo je Tanjga u podkastu "Super Indirektno kod Popa i Milana".

"Pritisak je veliki, ali jednostavno kao mi kao fudbalska nacija moramo malo da se prestrojavamo. Moramo da razmišljamo na drugačiji način, gledamo te utakmice i gledamo događanja u Italiji, Engleskoj... Pa, ništa po pitanju toga, što se tiče tog kontinuiteta nismo naučili", dodao je trener Vojvodine.

Potom je na jednostavnom primjeru objasnio kako funkcionišu svjetski klubovi. "Evo, pogledajmo Mančester Junajted, klub koji je u posljednje dvije godine maltene ne postoji na fudbalskoj mapi. Ostavili su trenera, dali su mu kontinuitet da vide, pa sad, ako su stvarno pogriješili reći se 'majstore, imao si šansu', a ti nekom daš šansu na dva, tri, pet mjeseci i otpustiš ga... Em izludiš te igrače, kad dođe novi trener, pa znam šta je bilo u Vojvodini prošle godine - tri trenera u šest mjeseci", završio je Tanjga.