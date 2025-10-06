logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tanjga digao buru u srpskom fudbalu: "Jesu li Partizan i Zvezda iznad zakona?"

Tanjga digao buru u srpskom fudbalu: "Jesu li Partizan i Zvezda iznad zakona?"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener FK Vojvodina Miroslav Tanjga osuo paljbu po Partizanu, ali i po Crvenoj zvezdi.

Miroslav Tanjga o tretmanu Crvene zvezde i Partizana u Superligi Srbije Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan je pobijedio Vojvodinu 1:0 (1:0) u haotičnoj utakmici u Humskoj koja je trajala skoro tri sata. Na obilježavanju rođendana Partizana, navijači su u više navrata palili baklje i dimove zbog kojih nije moglo da se igra, dok je uz to u Vojvodini i te kako bilo nezadovoljstva zbog suđenja.

Jedini gol Partizan je postigao sa "bijele tačke" u 18. minutu poslije faula Kolarevića, dok je u 30. minutu direktan crveni karton dobio i Siniša Tanjga, sin trenera Vojvodine Miroslava Tanjge. Na kraju utakmice i treneru "lala" pokazan je put svlačionice jer je ušao u teren u pokušaju da se objasni sa sudijom, a čini se da iako je prošlo dva dana od tog susreta - kod njega ne jenjava bijes povodom svega viđenog.

"Mali Kolarević zakasnio je s intervencijom i vjerovatno da je faul postojao. Međutim, karton Siniši nije zaslužen, jer dečko nije udario, nije povrijedio protivničkog igrača. Nije to svakako bilo za crveni karton...", rekao je Miroslav Tanjga za današnji "Sportski žurnal".

"Mi, jednostavno, moramo više da volimo ovaj naš fudbal. Ne možemo da dozvolimo da mala grupa navijača pokvari utisak jednih pristojnih, iskrenih prijatelja", dodao je trener Vojvodine i rekao da je Partizan loše organizovao meč.

Prema njegovim riječima, potrebno je neko vrijeme da Vojvodina opet stane na noge jer je nekoliko igrača povrijeđeno (Petrović, Eta, Butean, Nikolić..), a sada su i bez Siniše Tanjge koji je suspendovan. Baš zbog toga se ne miri sa sudijskim odlukama koje je vidio u Humskoj.

Tanjga udario i na Crvenu zvezdu

Kako kaže trener Vojvodine, ovo nije napad na Partizan, pošto ističe da se ista stvar dogodila Vojvodini i pijre nekoliko mjeseci u finalu Kupa Srbije protiv Crvene zvezde.

"Ja sam samo trener i ne bih da budem nikakav predvodnik bunta, ali ono što smo na Partizanovom doživjeli, zaista nema veze s fudbalom. Ne treba crno-bijeli da pobjeđuju na takav način. Sama proslava se pretvorila - u šta? U nešto zbog čega smo se osjećali jako loše i tome mora da se stane na put. Da se razumijemo, nije nam se ovakav scenario dogodio prvi put, niti navijači Partizana treba da misle da imam nešto protiv njih. Slično je bilo i u finalu Kupa Srbije u Loznici, kad smo igrali s Crvenom zvezdom", rekao je Tanjga i dodao:

"Pitam se: da li su ta dva kluba iznad zakona, pa pravila za njih ne važe, a cehove plaćaju klubovi poput, recimo, Novog Pazara, koji češće igra bez prisustva publike na svom stadionu?".

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Vojvodina FK Crvena zvezda FK Partizan Miroslav Tanjga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC