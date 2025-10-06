Tanjga digao buru u srpskom fudbalu: "Jesu li Partizan i Zvezda iznad zakona?"

Trener FK Vojvodina Miroslav Tanjga osuo paljbu po Partizanu, ali i po Crvenoj zvezdi.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan je pobijedio Vojvodinu 1:0 (1:0) u haotičnoj utakmici u Humskoj koja je trajala skoro tri sata. Na obilježavanju rođendana Partizana, navijači su u više navrata palili baklje i dimove zbog kojih nije moglo da se igra, dok je uz to u Vojvodini i te kako bilo nezadovoljstva zbog suđenja.

Jedini gol Partizan je postigao sa "bijele tačke" u 18. minutu poslije faula Kolarevića, dok je u 30. minutu direktan crveni karton dobio i Siniša Tanjga, sin trenera Vojvodine Miroslava Tanjge. Na kraju utakmice i treneru "lala" pokazan je put svlačionice jer je ušao u teren u pokušaju da se objasni sa sudijom, a čini se da iako je prošlo dva dana od tog susreta - kod njega ne jenjava bijes povodom svega viđenog.

"Mali Kolarević zakasnio je s intervencijom i vjerovatno da je faul postojao. Međutim, karton Siniši nije zaslužen, jer dečko nije udario, nije povrijedio protivničkog igrača. Nije to svakako bilo za crveni karton...", rekao je Miroslav Tanjga za današnji "Sportski žurnal".

"Mi, jednostavno, moramo više da volimo ovaj naš fudbal. Ne možemo da dozvolimo da mala grupa navijača pokvari utisak jednih pristojnih, iskrenih prijatelja", dodao je trener Vojvodine i rekao da je Partizan loše organizovao meč.

Prema njegovim riječima, potrebno je neko vrijeme da Vojvodina opet stane na noge jer je nekoliko igrača povrijeđeno (Petrović, Eta, Butean, Nikolić..), a sada su i bez Siniše Tanjge koji je suspendovan. Baš zbog toga se ne miri sa sudijskim odlukama koje je vidio u Humskoj.

Tanjga udario i na Crvenu zvezdu

Kako kaže trener Vojvodine, ovo nije napad na Partizan, pošto ističe da se ista stvar dogodila Vojvodini i pijre nekoliko mjeseci u finalu Kupa Srbije protiv Crvene zvezde.

"Ja sam samo trener i ne bih da budem nikakav predvodnik bunta, ali ono što smo na Partizanovom doživjeli, zaista nema veze s fudbalom. Ne treba crno-bijeli da pobjeđuju na takav način. Sama proslava se pretvorila - u šta? U nešto zbog čega smo se osjećali jako loše i tome mora da se stane na put. Da se razumijemo, nije nam se ovakav scenario dogodio prvi put, niti navijači Partizana treba da misle da imam nešto protiv njih. Slično je bilo i u finalu Kupa Srbije u Loznici, kad smo igrali s Crvenom zvezdom", rekao je Tanjga i dodao:

"Pitam se: da li su ta dva kluba iznad zakona, pa pravila za njih ne važe, a cehove plaćaju klubovi poput, recimo, Novog Pazara, koji češće igra bez prisustva publike na svom stadionu?".