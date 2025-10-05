Zvezdin ples po kiši i rutinska pobjeda: Kostov pokrenuo, Seol stavio tačku u Kruševcu

Fudbaleri Crvene zvezde pokazali reakciju poslije neugodnog poraza od Porta i zabilježili novu rutinsku pobjedu u Superligi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali ekipu Napretka u Kruševcu rezultatom 3:0, u okviru 11. kola Superlige Srbije. Crveno-bijeli su u samom finišu postigli dva gola i upisali rutinsku pobjedu čime su zadržali maksimalan učinak ove sezone.

Vladan Milojević je iznenadio sastavom i počeo meč sa samo četvoricom startera iz Porta. Na klupi nije bilo Arnautovića i Radonjića, ali daleko od toga da je Zvezda potcijenila Kruševljane koji ipak ostaju zakucani na dnu tabele. Izabranici Radoslava Bataka su dugo odolijevali napadima srpskog šampiona i pokazali reakciju nakon previranja u klubu.

Crveno-bijeli su odmah uspostavili terensku inicijativu i jalovo prijetili preko Kostova i Milsona, da bi se ključni detalj dogodio u 38. minutu. Milson je sjajno probio po lijevoj strani, uputio šut koji je Savić odbranio nogom, lopta se odbila do Kostova koji je pucao po sredini, a onda je dosuđen ofsajd. Odmah su se pobunili igrači Zvezde koji su tražili igranje rukom Vulića, da bi uslijedila prava VAR drama. Poslije 10 minuta "vijećanja", utvrđeno je da ofsajda nije bilo, a pa je Novak Simović pokazao na "bijelu tačku". Neumoljiv je bio Kostov koji je rutinski izveo penal i tako je nagrađen za novu sjajnu partiju.

Najbolju šansu u prvom poluvremenu za Napredak propustio je Bogdanovski u 28. minutu, a on je pored golmana Savića bio najbolji pojedinac u domaćem timu.

U nastavku su fudbaleri Zvezde krenuli po pobedu, a bolja igra im se isplatila u 82. minutu kada je pogodio Olajinka koji je u igru ušao u drugom poluvremenu. Sve se odigralo nakon kornera, igrali su fudbaleri Zvezde na malom prostoru, Leković je pronašao Olajinku, što je ovaj iskoristio na pravi način. Pobjedu srpskog šampiona je potvrdio Seol u prvom minutu nadoknade kada je iskoristio pravovremenu loptu Mirka Ivanića. Crveno-bijeli su tako upisali rutinsku pobjedu iako se nije tako činilo poslije prvog poluvremena. U prilog dominaciji podatak da su gosti uputili 19 udaraca na gol naspram dva domaćih. Treba dodati da je kiša padala tokom čitavog meča u Kruševcu i da je nekoliko puta prekidan meč na kratko zbog pirotehnike.