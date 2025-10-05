logo
Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde Dragan Popović "Don"

Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde Dragan Popović "Don"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši fudbaler Crvene zvezde i mnogih drugih klubova Dragan Popović je preminuo, a tužnu vijest objavio je splitski Hajduk koji se među prvima oprostio od njega.

Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde Dragan Popović Don Izvor: Printscreen/YouTube/Steve Ole Olson

Tužne vijesti stižu iz Amerike, preminuo je bivši fudbaler Crvene zvezde Dragan Popović. Otišao je u vječnost u 85. godini. Njegov nadimak bio je "Don", a mnogo veći trag ostavio je u Americi nego na Balkanu. Preminuo je u Sent Luisu u Americi.

Popović je rođen 1. januara 1941. godine u Beranama i prve fudbalske korake napravio je u Nikšiću. Odatle je otišao u Zvezdu i tamo igrao u sezoni 1963/64 i na četiri meča je dao jedan gol. Igrao je u veznom redu. Poslije toga je otišao u Hajduk iz Splita, pa je nakon toga rešio da ode upravo u Ameriku.

Otišao je "preko okeana" i tamo nosio dresove Sent Luisa, Kaznas sitija i Serbian Vajt Iglsa. Trenersku karijeru započeo je upravo u Vajt Iglsima, prvo kao igrač-trener, a onda je 1974. postao i glavni trener "belih orlova". Vodio je još Ročester, Njujork erous, Golden Bej, Las Vegas, Pitsburg, Njujok eskpres i Sent Luis.

Primljen je i u Kuću slavnih u Sent Luisu 2004. godine što govori o tome kakav je trag ostavio tamo.

