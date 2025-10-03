Mladi, 17-godišnji fudbaler Zvezde ostavio odličan utisak protiv Porta i skrenuo pažnju čitave javnosti na sebe.

Izvor: MN PRESS

Evropa je upoznala Zvezdin biser, Vasilija Kostova (17). Golom na gostovanju Portu, predstavio se na velikoj sceni, na stadionu "Dragao", gdje je dao energiju i hrabrost crveno-bijelima. I to iz drugog plana, kako je donekle i ušao u prvi tim crveno-bijelih, u koji se probija tiho, praktično u sjenci skupocijenih talenata koji su otišli sa "Marakane", Andrije Maksimovića, pa Veljka Milosavljevića.

Pri vođstvu Portugalaca 1:0, Kostov je šutirao snažno i poslao "drop-kikom" loptu iza leđa jednog od najboljih golmana na svijetu, čuvenog Portugalca Dioga Koste. Dugo će pamtiti i taj trenutak i slavlje sa saigračima.

Pažljivijim navijačima Zvezde predstavio se prošle sezone, nastupajući u omladinskoj Ligi šampiona, u kojoj je u meču protiv Barselone ostavio sve bez daha. Hrabro je prišao lopti da izvede penal, a onda je "bocnuo", dao gol i dobio aplauze na terenu iza južne tribine "Marakane".

Igrali su tada za Zvezdu i sadašnji internacionalci, Milosavljević (Bornmut) i Strahinja Stojković (Sent Etjen), u timu je bio i Uroš Sremčević, koji je bio plaćen Mladosti dva miliona evra, tu je bio i Jovan Šljivić, koji je sada pozajmljen OFK Beogradu... Ipak, najveći aplauz dobio je upravo Kostov, čija era na "Marakani" polako počinje.

Ovako je izgledao taj penal protiv Barselone:

Vidi opis Vasilije Kostov ušao u Zvezdin tim tiho, sad svi znaju ko je: Ko "bocka" protiv Barselone, ne plaši se ničega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Gdje god ga Milojević stavi, opravda očekivanja

U derbiju protiv Partizana ćutke je uradio veliki posao igrajući van svoje pozicije centralnog veziste. Vladan Milojević dao mu je ulogu na desnom krilu i odigrao je cijeli meč kao "bonus". U Evropi nema te obaveze da mladi igraju, ali je Milojević ipak iznenadio mnoge kada ga je uprkos tome stavio u startnu postavu, sa važnim zadacima. I ispunio je sve.

"Reći ću da je Vasa odigrao ključnu ulogu u našoj pripremi da neutrališemo tu igru 'na trećeg' i dubinske pasove. Sa druge strane, on je dijete koje je apsolutno ovo zaslužilo i mislim da ga je Bog nagradio jer daje sve od sebe, jako je inteligentan fudbalski. I protiv Partizana je odigrao odlično, da ne pominjem protiv Radničkog. Jedan je od najvećih talenata u posljednje vrijeme u srpskom fudbalu", rekao je poslije meča Milojević.

Ta izjava imala je i važan dodatak: "Na njemu je da ćuti, radi, bude vrijedan, a na nama je da ga bodrimo i on će to da opravda, u to nemam nikakvu dilemu"

I zaista, nakon što je na terenu pokazao hrabrost i zrelost, isti takav je ostao i kada je stao pred kamere. Vjerovatno je tu bilo i treme, a sigurno je bilo i njegovog karaktera koji ga je i doveo do trenutne, odlične startne pozicije u Zvezdi.