Ko je kriv za gol kojim je Zvezda izgubila u Portu? Pogledajte niz kikseva, ovo boli svakog trenera

Pogledajte gol kojim je Porto pobijedio Crvenu zvezdu u 89. minutu nakon niza kikseva čitavog tima.

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda je odigrala odličan meč na "Dragauu" i to nije bilo dovoljno ni za bod protiv Porta. U pokušaju da osvoji sva tri, Zvezda je ostala i bez onog jednog koji bi bio premija protiv neporažene ekipe Frančeska Fariolija, pošto je u 89. minutu niz grešaka uticao da Rodrigo Mora pogodi praznu mrežu Mateusa za 2:1.

Bio je to gol kakav ne želite da primite na gostovanju, posebno ne u trenutku kada nemate osiguranu pobjedu, a Porto je na znalački način to znao da kazni. Pogledajte kako je kiksao čitav tim Crvene zvezde kod tog pogotka:

Porto - Zvezda 2:1 Izvor: YouTube/TV Arena sport

Sve je počelo od izgubljene lopte Pitera Olajinke na polovini Porta poslije koje nije imao snage iako je ušao nekoliko minuta ranije u igru (!?), potom je Tomas Hendel prevaren na sredini terena, Učena i Seol su prišli da pomognu i lopta je stigla do Sainca koji je iz prve "ispalio" pas za Pepea koji je imao cijelu slobodnu stranu i nije mu bilo teško da doda do More za veliku radost domaćeg tima.

"Ne možemo da gledamo samo posljednji momenat. Sveukupno mislim da smo odigrali prevashodno taktički dobro. Čestitao bih igračima na fenomenalnom planu igre, koji su uradili jako dobro. Ima individualnih grešaka kao kod penala. Mislim da smo Porto sveli na jedan ili nijedan u prvom poluvremenu. Vidjeli ste da je to jako dobra ekipa sa svojim sistemom. Međutim, kada imate rezultat, mislim da smo imali dvije situacije kod rezultata 1:1 i volio bih da vidim da smo mi dali drugi gol... Tako je u fudbalu - pad koncentracije, pogriješili smo, ostavili smo igrača na puštanje pozicije gdje je trebalo sasvim drugi igrač da izađe, branjenje kontranapada i surovo smo kažnjeni. Sve u svemu sam zadovoljan, ali morate da date gol", naglasio je trener Crvene zvezde poslije meča na "Dragau".

Podsetimo, naredni meč u Ligi Evrope Crvena zvezda igra protiv Brage 23. oktobra, a trenutno ima jedan bod iz dva meča.

