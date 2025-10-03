"Zvezda je najveća u Srbiji": Trenera Porta crveno-bijeli iznenadili u jednom na Dragau

Trener Porta Frančesko Farioli gospodskim riječima ispratio Crvenu zvezdu iz Portugala.

Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Portu sa 2:1, u okviru 2. kola Lige Evrope. Crveno-bijeli su poklekli u 89. minut na stadionu "Dragao" i definitivno imaju za čime da žale. Trener portugalskog tima Frančesko Farioli nije krio zadovoljstvo poslije teško izvojevane pobjede, a o rivalu je imao samo riječi hvale.

Upitan je da li ga je iznenadio otpor koji je pružio srpski šampion.

"Znali smo koliko su dobri, to je najveći klub u Srbiji, sa velikom istorijom. Sjajno su organizovani, znao sam da će biti teško, ovo je jako važna utakmica za nas", rekao je stručnjak i otkrio da je morao da pribjegne iznuđenim taktičkim rješenjima.

"Radili su neke stvari ekstremnije nego što inače rade, mi smo uspjeli da dobijemo utakmicu i to je najvažnije". Porto je završio utakmicu bez klasične "devetke", što je obrazložio Farioli.

"Dinamika utakmice je bila takva, u posljednjoj izmjeni imao sam Vejgu i Samjuela, želio sam da imamo brže igrače u veznom redu, to je sve kombinacija stvari na terenu i na kraju smo završili sa pobjedničkim golom", zaključio je trener Porta.

Šta je rekao Vladan Milojević?

Strateg Crvene zvezde je zadovoljan prikazanim, ali pad koncentracije i neke neiskorišćene šanse su ponovo skupo koštale crveno-bijele.

"Ne možemo da gledamo samo posljednji momenat. Sveukupno mislim da smo odigrali prevashodno taktički dobro. Čestitao bih igračima na fenomenalnom planu igre, koji su uradili jako dobro. Ima individualnih grešaka kao kod penala. Mislim da smo Porto sveli na jedan ili nijedan u prvom poluvremenu. Vidjeli ste da je to jako dobra ekipa sa svojim sistemom. Međutim, kada imate rezultat, mislim da smo imali dvije situacije kod rezultata 1:1 i volio bih da vidim da smo mi dali drugi gol. Tako je u fudbalu - pad koncentracije, pogriješili smo, ostavili smo igrača na puštanje pozicije gdje je trebalo sasvim drugi igrač da izađe, branjenje kontranapada i surovo smo kažnjeni. Sve u svemu sam zadovoljan, ali morate da date gol. Ovde nećete imati mnogo šansi, pogotovo ne protiv Porta, ona će se sigurno boriti za završnicu i osvajanje Lige Evrope."