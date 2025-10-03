logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zvezda je najveća u Srbiji": Trenera Porta crveno-bijeli iznenadili u jednom na Dragau

"Zvezda je najveća u Srbiji": Trenera Porta crveno-bijeli iznenadili u jednom na Dragau

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Porta Frančesko Farioli gospodskim riječima ispratio Crvenu zvezdu iz Portugala.

Frančesko Farioli o Crvenoj zvezdi Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Portu sa 2:1, u okviru 2. kola Lige Evrope. Crveno-bijeli su poklekli u 89. minut na stadionu "Dragao" i definitivno imaju za čime da žale. Trener portugalskog tima Frančesko Farioli nije krio zadovoljstvo poslije teško izvojevane pobjede, a o rivalu je imao samo riječi hvale.

Upitan je da li ga je iznenadio otpor koji je pružio srpski šampion. 

"Znali smo koliko su dobri, to je najveći klub u Srbiji, sa velikom istorijom. Sjajno su organizovani, znao sam da će biti teško, ovo je jako važna utakmica za nas", rekao je stručnjak i otkrio da je morao da pribjegne iznuđenim taktičkim rješenjima.

"Radili su neke stvari ekstremnije nego što inače rade, mi smo uspjeli da dobijemo utakmicu i to je najvažnije". Porto je završio utakmicu bez klasične "devetke", što je obrazložio Farioli.

"Dinamika utakmice je bila takva, u posljednjoj izmjeni imao sam Vejgu i Samjuela, želio sam da imamo brže igrače u veznom redu, to je sve kombinacija stvari na terenu i na kraju smo završili sa pobjedničkim golom", zaključio je trener Porta.

Šta je rekao Vladan Milojević?

Strateg Crvene zvezde je zadovoljan prikazanim, ali pad koncentracije i neke neiskorišćene šanse su ponovo skupo koštale crveno-bijele.

"Ne možemo da gledamo samo posljednji momenat. Sveukupno mislim da smo odigrali prevashodno taktički dobro. Čestitao bih igračima na fenomenalnom planu igre, koji su uradili jako dobro. Ima individualnih grešaka kao kod penala. Mislim da smo Porto sveli na jedan ili nijedan u prvom poluvremenu. Vidjeli ste da je to jako dobra ekipa sa svojim sistemom. Međutim, kada imate rezultat, mislim da smo imali dvije situacije kod rezultata 1:1 i volio bih da vidim da smo mi dali drugi gol. Tako je u fudbalu - pad koncentracije, pogriješili smo, ostavili smo igrača na puštanje pozicije gdje je trebalo sasvim drugi igrač da izađe, branjenje kontranapada i surovo smo kažnjeni. Sve u svemu sam zadovoljan, ali morate da date gol. Ovde nećete imati mnogo šansi, pogotovo ne protiv Porta, ona će se sigurno boriti za završnicu i osvajanje Lige Evrope."

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Porto FK Crvena zvezda Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC