Porto - Crvena zvezda uživo: Goool - Vasilije Kostov izjednačio!

21 : 36 GOOOOL - ZVEZDIN BISER VASILIJE KOSTOV ZA 1:1! Izvor: MR/© MN press, all rights reserved Mladi vezista je dao gol za pamćenje, zakucao je sa oko 11 metara u mrežu Portoa!

21 : 35 31' Alarkon i Rodrigo Mora prave problem Zvezdi Lopta je ponovo ušla u peterac crveno-bijelih, Rodrigo Mora je pokušao da je bocne preko golmana Mateuša, ali je pogodio malu mrežu sa spoljne strane

21 : 31 29' Zaustavljen meč, Arnautović povrijedio Prpića Hrvatski štoper Dominik Prpić dobio je udarac u lice u duelu sa Markom Arnautovićem i ostala je rasjekotina ispod oka doskorašnjeg igrača Hajduka iz Splita.

21 : 28 26' Lijep dribling Radonjića, ali nije izdržao do šesnaesterca Zvezdin krilni napadač je odlično izbacio iz igre čuvara na polovini terena, sjurio se sa loptom ka šesnaestercu domaćih, ali su ga "zmajevi" ipak sačuvali prije dolaska u opasnu zonu po njihov gol.

21 : 24 22' Prva velika šansa za Zvezdu - Ivanić prebacuje gol Sjajno je Nemanja Radonjić centrirao sa desne strane na "drugu stativu", Mirko Ivanić je skočio i pokušao da pogodi glavom, ali je prebacio gol. Imao je dovoljno vremena, ali nije uspio da šutne kako je želio.

21 : 24 Ovako je Porto poveo Gol kojim je Vilijam Gomes donio Portu prednost iz penala.

21 : 22 Veliki problemi za Zvezdinu odbranu Lopta je pala u peterac poslije ubacivanja, i to između golmana Zvezde Mateuša i dvojice štopera. Ušunjao se jedan napadač Portoa, pokušao da iz drugog plana pogodi, ali je čuvar mreže crveno-bijelih spriječio veći kiks.

21 : 17 14' Hendel dovodi i sebe i Zvezdu u problem Tomas Hendel gubi loptu u opasnoj zoni i svađa se sa sudijom dok Porto napada. Ponovo je Gul zaprijetio golmanu Mateušu. Ovog puta je gađao sa distance i promašio, ali bio je to dobar šut. Veliki problem stvara pritisak domaćih Beograđanima.

21 : 17 Tebu Učena rizikuje crveni karton Nema ideju kako da čuva napadača Portoa Zvezdin štoper, pa ga je sada povukao i rizikovao isključenje. Srećom, sada se sve završilo dobro po srpski tim.

21 : 11 8' GOL - Porto vodi 1:0 Vilijam Gomes rutinski je pogodio iz penala

21 : 10 7' Penal za Porto Jeftino je Tebo Učena napravio prekršaj, nakon majstorskog driblinga centarfora domaćih Deniz Gula. Prebacio je jednim potezom štopera crveno-bijelih, koji ga je povukao i Nijemac je automatski pokazao na bijelu tačku.

21 : 01 Vasilije Kostov u startnoj postavi Zvezde Izvor: TV Arena sport/screenshot Velika noć za 17-godišnjeg vezistu.

20 : 10 Hrvat prvi put starter Portoa, krilo stiglo iz drugog tima Trener Portoa uvrstio je u startnu postavio mladog štopera Dominika Prpića (21), koji je prvi put starter od dolaska iz Hajduk iz Splita ovog ljeta za 4,5 miliona evra. Takođe, interesantno je da je lijevo krilo Španac Anhel Alarkon, koji je do sada igrao za "B" tim Portoa. Sa druge strane, starter je poslije tri utakmice odsustva krilni napadač Vilijam Gomes (21), o kojem smo pisali ranije u ovom prenosu. Diogo Kosta (golman kapiten)

Zaidu (28, lijevi bek)

Dominik Prpić (21, štoper)

Jan Bednarek (29, štoper)

Martin Fernandes (19, desni bek)

Pablo Rosario (28, defanzivni vezista)

Stefan Eustakio (28, centralni vezista)

Rodrigo Mora (18, ofanzivni vezista)

Anhel Alarkon (21, lijevo krilo)

Deniz Gul (21, centarfor)

Vilijam Gomes (21, lijevo krilo)

19 : 54 Objavljen sastav Zvezde, Kostov od prvog minuta! Izvor: EPA/Pawel Jaskolka Trener Zvezde Vladan Milojević iznenadio je mnoge odlukom da umjesto Bruna Duareta kao "drugi napadač" igra mladi Vasilije Kostov (17), rođen 2008. godine. Biće ovo velika šansa za biser crveno-bijelih. Zvezda: Mateus - Seol, Tebo Učena, Veljković, Tiknizjan - Hendel, Elšnik - Radonjić, Kostov, Ivanić - Arnautović

19 : 51 Njemački sudija dobro poznat Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS Duel Porto - Zvezda sudiće Harm Osmers (40), njemački sudija iz Hanovera, član prve grupe sudija UEFA. Na međunarodnoj sceni sudi već 10 godina i već je sudio Zvezdi protiv Monaka u Ligi Evrope, na Marakani, u porazu crveno-bijelih 0:1.

19 : 12 Predsjednika Portoa svi dobro znaju Izvor: Profimedia Nekadašnji menadžer Čelsija i Totenhema, Andre Viljas Boaš aktuelni je predsjednik Portoa.

19 : 08 Porto će misliti i na veliki derbi, da li će igrati Gomes? Nakon meča protiv Zvezde, Porto će u nedjelju igrati od 22.15 na svom terenu veliki derbi protiv Benfike Žozea Murinja. Mladi Brazilac Vilijam Gomes (na slici) ima 19 godina, igra lijevo krilo mogao bi da ima značajnu ulogu protiv Zvezde, pod uslovom da se vrati na teren nakon što je prethodna tri meča propustio zbog povrede mišića.

19 : 07 Zvezdo, čuvaj se gol-mašine sa "devetkom" na leđima Najskuplji igrač Portoa Samuel "Samu" Omorodion Agjehova (21) postigao je pet golova ove sezone i potvrđuje svoj veliki potencijal. Reprezentativac je Španije (dva nastupa) u kojoj je rođen u porodici nigerijskih iseljenika, a visok je 193 centimetra. Porto ga je platio Atletiko Madridu čak 32 miliona evra, a njegova vrijednost prema Transfermarktu procijenjena je na 50 miliona.

19 : 07 Porto ima jednog od najboljih golmana na svijetu Kapiten i lider Portoa je golman Diogo Kosta, prema transfermarktu procijenjen na oko 40 miliona evra, sa "izlaznom klauzulom" u ugovoru određenom na 75 miliona. Ponikao je u Portou i u njemu stekao svjetsku afirmaciju.

19 : 06 Ko je mladi trener Portoa, Frančesko Farioli? Izvor: Lukas Biereder / imago sportfotodienst / Profimedia Mladi italijanski stručnjak Frančesko Farioli (36) vodi Porto od ovog ljeta. Bivši student filozofije na Univerzitetu u Firenci sarađivao je sa Robertom De Zerbijem (46), trenerom Olimpik Marseja, a prvi samostalni posao dobio je u Karagumruku sa samo 31 godinom. Od početka samostalnog rada insistira na igri kroz posjed, uspjesi su mu omogućili i poslove u Alanji i u Nici, kao i u Ajaksu, u kojem je postao prvi inostrani trener u 21. vijeku. Pod njegovim vođstvom velikan iz Amsterdama je dramatično ostao bez titule prošlog proljeća u Holandiji. Nakon toga je uslijedio poziv Portoa i prihvatio ga je. Počeo je ovu sezonu sa sedam pobjeda u prvih sedam mečeva.

19 : 06 Zvezda će imati podršku navijača Pristalice crveno-bijelih u značajnom broju su stigle u Porto na meč protiv domaćina i očekuje se da u "korteu" stignu na stadion.

19 : 05 "Moja glavobolja nije Porto, već šta ćemo mi" Trener Crvene zvezde Vladan Milojević otvoreno je priznao na "Dragau" - svjestan je kvaliteta Portoa, ali još uigrava svoj novi tim, značajno izmijenjen u završnici ljetnjeg prelaznog roka.

19 : 05 Stadion Dragao, dom Portoa od 2003. Izvor: MONDO Stadion Dragao otvoren je 2003. godine, treći je najveći u Portugalu iza Benfikinog "Luža" od 68.100 mjesta i Žoze Alvaladea na kojem igra Sporting, kapaciteta od 52.095 mjesta. Sva tri stadiona spadaju u UEFA kategoriju 4 i izgrađeni su pred Evropsko prvenstvo u Portugalu 2004. Vrijednost izgradnje iznosila je 125 miliona evra.

19 : 04 Zvezda se borila sa Seltikom, klinac obradovao Porto Crvena zvezda je u prvom kolu odigrala neriješeno protiv Seltika na "Marakani", predvođena Markom Arnautovićem. Sa druge strane, Porto je dramatično pobijedio Red Bul Salcburg. Strijelac gola odluke bio je 19-godišnji Brazilac Vilijam Gomes.