Zvezdin biser od 17 godina dao golčinu u Ligi Evrope: Zbog ovoga velikani jure Vasilija Kostova

Mladi 17-godišnjji fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov će poslije gola Portou u Ligi Evrope biti još više hvaljen. Do sada smo znali da je biser, sada to zna cijela Evropa.

Crvena zvezda je primila brz gol iz penala u Portou poslije nesmotrene greške Teba Učene, a onda je u meču sa portugalskim velikanom pokazala svog najvećeg bisera. Vasilije Kostov je u 33. minutu meča Lige Evrope postigao pogodak za špice.

Crvena zvezda je imala slobodan udarac, a Portugalac Tomas Hendel je preuzeo odgovornost i centrirao. Iako prvobitna ideja da se centrira nekom od visokih štopera crveno-bijelih nije prošla, gol je pao.

Uspio je iskusni Miloš Veljković da vrati glavom loptu Vasiliju Kostovu, a mladi 17-godišnji ofanzivni vezista crveno-bijelih ju je zakucao u mrežu Dioga Koste. Pogledajte i kako:

Ko je Vasilije Kostov?

Ofanzivni vezista rođen u Beogradu 11. maja 2008. godine deuitovao je za Crvenu zvezdu još prošle sezone, a ima višegodišnjji ugovor sa klubom. od U15 nivoa je redovan u reprezentaciji Srbije, a italijanska "Gazeta" ga je proglasila za jednog od najboljih mladih igrača Lige Evrope.

Šta je rekla "Gazeta" o njemu

"Najmlađi od deset U20 igrača koje smo izdvojili za gledanje u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope je Vasilije Kostov. Centralni vezista koji je debitovao u prvom rangu srpskog fudbala sa 16 godina, 10 mjeseci u 28 dana za Crvenu zvezdu, klub za koji igra od sedme godine.

Kostovu nije bio potreban nikakav period adaptacije na seniorski nivo fudbala, Ove sezone je već postao reguralan starter gdje je igrao u veznom redu kao i iza Marka Arnautovića u Milojevićevoj formaciji 4-2-3-1. Već je postigao svoj prvi pogodak u profesionalnom fudbalu u pobjedi nad OFK Beogradom 7:1 krajem jula.

Visok je 176 centimetara, igra desnom nogom, Kostov je tehnički nadaren plejmejker sa sjajnim skeniranjem terena i jako dobrim umijećem distribucije lopte. Bez obzira na svoje godine već pokazuje zrelost i liderstvo u sredini terena, kvalitete koji su naveli klubove poput Barselone da napišu njegovo ime u buduće transfer liste", navodi se u tekstu "Gazete".

