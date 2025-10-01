"Nije mi Porto glavobolja, nego šta ćemo mi": Milojević doveo Zvezdu na najteže gostovanje u Ligi Evrope

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević oglasio se sa stadiona "Dragao" pred meč protiv Porta u 2. kolu Lige Evrope u četvrtak o 21 čas.

Izvor: MONDO

Crvena zvezda doputovala je u Porto, gdje će u četvrtak od 21 čas na stadionu "Dragao" igrati na jednom od najtežih evropskih gostovanja - protiv velikog Portoa.

Trener crveno-bijelih Vladan Milojević najavio je taj meč.

"Porto je ekipa koja je ako ne najbolja, onda u ekipama koje su u najboljoj formi u ovoj dijelu sezone. Igraju impozantno, dobro u svim fazama igre. Sigurno da nas očekuje jako težak posao. Mislim da će Porto biti jedan od timova koji će se boriti za trofej Lige Evrope. Samim tim, očekuje nas jako težak zadatak"

"Ušli smo u seriju mečeva, da su nam posljednje tri-četiri bile dosta intenzivne, ali navikli smo se na to i trebalo bi da budemo sutra spremni što se tiče fizičkog aspekta"

Na pitanje o Radonjiću je poručio:

"Nemamo drugi izbor i Nemanja nam je jako bitan igrač. Nemamo mnogo vremena za trening. Da li ćemo se opredijeliti za njega da počne ili uđe, vidjećemo. Jako je bitno da u ovoj fazi u kojoj smo i sa igračima koji su rekonvalescenti i koji dolaze iz pauze i problema što se tiče fizičke pripreme, nemamo komoditet da bismo ih ostavili da se fizički pripreme. Važno mi je da Nemanja svaki minut daje sve od sebe, koliko god da igra"

Kako Zvezda da se suprotstavi Portu?

"Oni igraju ne samo disciplinovano, brzo i kvalitetno u svim segmentima, već su jako brzo svi igrači prihvatili i taj sastav, sistem gospodina Fariolija, jednog od najboljih trenera mlađe generacije. To naravno pokazuju i rezultati koje su napravili. Na nama je da odgovorimo na tu igru i da iskoristimo svaku šansu koja se bude ukazala. Lako je to pričati. Imamo utakmicu, analizu i pripremu kroz nju. U svakom slučaju, protiv ovakvog protivnika koncentracija mora da bude na najvišem nivou"

Porto će u nedjelju igrati derbi protiv Benfike Žozea Murinja, da li se Zvezda sprema i za opciju da Portugalci kombinuju startnu postavu?

"Nisam upoznat sa planovima gospodina Fariolija, ali gledajući analize i prateći ih, mogu da kažem da imaju na svakoj poziciji dobre igrače. Njima nije problem da li će nekog igrača ostaviti ili neće. Svjesni smo da imaju veliki derbi portugalskog prvenstva, a mi bi trebalo da više vodimo računa o tome šta ćemo mi da uradimo. Vidjeli ste i sami da koju god izmjenu da naprave, ona može da donese više od igrača koji su počeli. Jako dobar izbalansiran tim, u svim linijama"

Elšnik i Hendel da li mogu zajedno protiv Portoa?

"Mislim da su samo dvije utakmice i odigrali zajedno. Znate da je nama Rade Krunić jedan od igrača koji su bili u najboljoj formi, igrao je jako dobro i u ovom trenutku mislimo o svim opcijama. Bez obzira na sve, i Tomas i Elšnik odigrali su jako dobro. Kao što sam već rekao, od svoje ekipe očekujem da u svakoj narednoj utakmici budemo malo bolji. Mislim da imamo dosta prostora. Tim smo koji je poslije ovog prelaznog roka relativno nov na okupu. Više mi glavobolje zadaje šta ćemo mi da radimo i kakvi ćemo mi biti, nego kakav će da bude protivnik"

"Motiva u ovom trenutku ne bi trebalo da nedostaje. Igramo Ligu Evrope, protiv Porta, jedne od jako dobrih i najboljih ekipa. U svakom slučaju, trebalo bi da igramo blizu, jako, da odgovorimo Portu na njihovu igru jako, ako mislimo da nešto uradimo. Naravno, ne mislimo ništa grubo van fer-pleja i pravila fudbalske igre"

Da li Zvezda sprema iznenađenje u sastavu?

"Neminovno je da će biti promjena, ali iskren da budem, nisam pristalica nekih velikih rotacija. Ne znam da li sam uopšte u skorije vrijeme izveo tim koji je bio isti u dva kola uzastopno. Naravno, što više igrači igraju zajedno, lakše je da se upoznaju u linijama, ali to je neminovnost. Rekao sam već da se nadam i očekujem da moj tim bude bolji nego u prethodnoj utakmici. Koliko će to biti i da li će biti dovoljno ili ne, vidjećemo sutra"