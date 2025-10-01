Crvena zvezda bez trojice fudbalera ide na megdan Portu u Ligi Evrope

Crvena zvezda oslabljena na gostovanju Portu u drugom kolu Lige Evrope.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u četvrtak od 21 čas na "Dragauu" igra utakmicu drugog kola Lige Evrope protiv Porta. Portugalski tim igra bez greške ove sezone, ostvario je osam pobjeda u isto toliko utakmica u svim takmičenjima, što znači da Zvezdi neće biti lako da dođe do bodova.

Vladan Milojević ponovo neće imati najjači tim na raspolaganju pošto je Rade Krunić i dalje nedovoljno spreman, tako da nije na spisku putnika za Porto, dok nema ni Šavija Babike, kao ni povrijeđenog Aleksandra Kataija.

Ovo su fudbaleri na koje računa Vladan MIlojević za meč protiv Porta:

Golmani: Mateus, Ivan Guteša i Omri Glazer.

Mateus, Ivan Guteša i Omri Glazer. Odbrana : Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Rodrigao, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan i Adem Avdić.

: Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Rodrigao, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan i Adem Avdić. Vezni red : Mahmudu Bađo, Tomas Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Vladimir Lučić, Nemanja Radonjić, Luka Zarić i Piter Olajinka.

: Mahmudu Bađo, Tomas Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Vladimir Lučić, Nemanja Radonjić, Luka Zarić i Piter Olajinka. Napad: Bruno Duarte i Marko Arnautović.

Podsjetimo, Crvena zvezda je na startu Lige Evrope osvojila bod protiv Seltika, dok je Porto pobijedio Salcburg.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:42 Delije odale pocast Savu Delicu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)