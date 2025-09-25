logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nije ni kročio na teren Marakane, a cijela Evropa bruji o njemu: "Sa 17 je lider, traži ga Barselona"

Nije ni kročio na teren Marakane, a cijela Evropa bruji o njemu: "Sa 17 je lider, traži ga Barselona"

Autor Dragan Šutvić
0

Kako navode italijanski mediji Vasilija Kostova žele najveći evropski klubovi poput Barselone i on je jedan od najboljih mladih igrača Evrope.

Vasilije Kostov među najboljim mladim igračima Lige Evrope Izvor: MN PRESS

"Gazeta delo sport" je izbacila listu od deset mladih igrača na koje treba obratiti pažnju u Ligi Evrope, a tu se našao i jedan fudbaler Crvene zvezde. 

Pored Rodriga More iz Porta, Ajuba Buadija iz Lila, Konstantinosa Karaceasa iz Genka, Fina Jeliča iz Štutgarta, Mikija Mura iz Rendžersa, Givaira Rida iz Fejnorda, Žana Gadua iz Salcburga, Johana Manzambija iz Frajburga i Jume Baha iz Nice našao se mladi Vasilije Kostov.

Mladi 17-godišnji vezista odigrao je odličan "vječiti derbi" protiv Partizana, a onda je u Ligi Evrope protiv Seltika ostao na klupi. Ipak, navode Italijani da se za Kostova interesuje čak i Barselona. 

 "Najmlađi od deset U20 igrača koje smo izdvojili za gledanje u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope je Vasilije Kostov. Centralni vezista koji je debitovao u prvom rangu srpskog fudbala sa 16 godina, 10 meseci i 28 dana za Crvenu zvezdu, klub za koji igra od sedme godine.

Kostovu nije bio potreban nikakav period adaptacije na seniorski nivo fudbala. Ove sezone je već postao reguralan starter gdje je igrao u veznom redu kao i iza Marka Arnautovića u Milojevićevoj formaciji 4-2-3-1. Već je postigao svoj prvi pogodak u profesionalnom fudbalu u pobjedi nad OFK Beogradom 7:1 krajem jula.

Visok je 176 centimetara, igra desnom nogom, Kostov je tehnički nadaren plejmejker sa sjajnim skeniranjem terena i jako dobrim umećem distribucije lopte. Bez obzira na svoje godine već pokazuje zrelost i liderstvo u sredini terena, kvalitete koji su naveli klubove poput Barselone da napišu njegovo ime u buduće transfer liste", navodi se u tekstu "Gazete". 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope Vasilije Kostov

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC