"Meni je jako žao Arnautovića": Vidio i Kaluđerović koliko mu je teško pala izmjena

Andrija Kaluđerović ističe da mu je jako žao što je Marko Arnautović zamijenjen na meču Crvene zvezde i Seltika na kome je postigao gol.

Marko Arnautović odigrao je možda svoj najbolji meč od dolaska u Crvenu zvezdu i njegov gol iz 65. minuta donio je bod protiv Seltika na startu Lige Evrope (1:1). Ipak, samo deset minuta kasnije Arnautović je izašao iz igre i bez njega na terenu Zvezda je dosta izgubila u oštrini, a čini se da ni njemu nije bilo drago što ga Vladan Milojević mijenja Kataijem.

To je primetio i bivši fudbaler crveno-belih Andrija Kaluđerović koji je za TV Arena Sport poslije utakmice na "Marakani" istakao da mu je žao što je Marko Arnautović zamijenjen, najvjerovatnije jer je povrijeđen ili nema snage za čitav meč.

"Moj komentar utakmice je da je ovo najpravednije poslije svega viđenog, po broju šansi i naravno golova. Zvezda je u prvom dijelu imala više od igre, Seltik nije imao šansu, malo su jedino pravili probleme na izlasku Zvezde iz igre, dok je Zvezda imala strašne šanse i nije ih iskoristila. U drugom Mateuš je odbranio najbolju šansu utakmice, pa primljen gol, a kad smo svi mislili da je Seltik bliži drugom golu nego Zvezda izjednačenju - stiže Arnautović. I onda... Meni je jako žao", rekao je Kaluđerović i objasnio na šta tačno misli.

"Ne znam da li je Arnautović povrijeđen ili nema snage - da je ostao na terenu Zvezda bi imala šansu da pobijedi. Možda ne može da trči puno, ne igra odbranu i presing kao Šerif Endiaj, ali tako lijepo čuva snagu za ofanzivu. Na ovom nivou za Ligu Evrope mnogo znači za Zvezdu. Ostane na lopti, proigrava... Ne znam, izgleda da nije imao snage da izdrži iako je bio u naletu, da je ostao teško bi Seltiku uspjelo da ostane neporažen", dodao je Kaluđerović.

Arnautović ispisao istoriju fudbala

Golom protiv Seltika Marko Arnautović ispisao je i istoriju evropskog fudbala pošto je prekinuo najduži post u istoriji Lige Evrope. Prvi i svoj jedini gol do sada u ovom takmičenju dao je u sezoni 2008/09, kada se još zvalo Kup UEFA, a tačno 16 godina i 217 dana poslije tog meča Tventea i Marseja - zablistao je u dresu Zvezde.

