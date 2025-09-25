"Brani sa pola gasa, kao sa juniorima": Bivši golman Zvezde nam pričao o Mateušu, sad svi vide zašto je doveden

Mateuš Magaljaeš je vrlo vjerovatno najbolji pojedinac na meču Crvene zvezde i Seltika u Ligi Evrope. Još prije mjesec dana Bojan Pavlović nije mogao dovoljno da ga nahvali.

"Onda kada smo izašli iz jako nezgodne situacije kada je Seltik imao dvije-tri šanse gde je Mateuš sjajno reagovao. Očekivalo se da se tu prelomi, ali je Seltik dao gol", rekao je Vladan Milojević, ali nije samo on nahvalio iskusnog brazilskog čuvara mreže Mateuša Magaljaeša posle meča na startu Lige Evrope.

Keleči Ihenačo je u 56. minutu donio prednost Seltiku na "Marakani", ali je prije tog gola Mateuš Magalješ odbranio dva nevjerovatna šuta. Prvo je neometano šutirao vezista Seltika Benjamin Nigren, a onda je on asistirao za Ihenača koji je sa nekoliko metara imao šansu: Nigerenu je Magaljaeš hvatao živu loptu, a Ihenaču je odbranio udarac iz peterca. Evo i kako:

"U drugom poluvremnu smo izgubili neke lopte i lošiji smo bili u tranziciji i ušli smo u neke probleme. Mateuš je nekoliko puta fenomenalno reagovao i spasio nas je", rekao je poslije meča Miloš Veljković, a prvi je svog golmana pohvalio Timi Maks Elšnik:

"Nije lako kada gubiš, ali dali smo sve od sebe i poginuli smo na terenu. Seltik ima kvaltiet i mislim da je bila jako dobra i otvorena utakmica. Mateuš nas je spasio nekoliko puta, ali imali smo i mi mnogo priliku da postignemo gol."

Bojan Pavlović odmah vidio kakav je golman

Nekadašnji čuvar mreže Crvene zvezde, a sada u 40. godini i dalje aktivni fudbaler Sloge iz Doboja Bojan Pavlović je u velikom intervjuu za MONDO pričao i o iskusnom Brazilcu. Odmah je vidio ogroman kvalitet i da će Mateuš donositi bdoove u Evropi.

"Često izgled može da prevari. Kada gledam iz golmanske perspektive tu se vidi iskustvo, sigurnost. Izgleda mi kao da bez ikakvog opterećenja, sa pola gasa da brani. Kao da staviš prvotimca sa juniorima. Vidi se iskustvo, čovjek ima toliko evropskih utakmica i u jakim ligama, zato je i doveden. Da se ne bi razmišljalo nijednog trenutka o golmanskoj poziciji", smatra Bojan Pavlović.

Nahvalio je i ostale golmane crveno-bijelih. Naglasio je da mu je posebno bilo drago kada je šansu među stativama dobio Ivan Guteša koji je dijete kluba, baš kao i Pavlović prije dvije decenije.

"Golmanska pozicija je specifična jer se u većini evropskih klubova uglavnom zna broj jedan. Ali, možemo reći da Zvezda ima luksuz da u ovom trenutku ima tri fantastična golmana. Ima luksuz da jedan brani Evropu, drugi prvenstvo, treći recimo kup i mogu to sebi da dozvole jer su sva trojica fantastični. Glazer je odlično branio prošlu sezonu, pa su ga povrede neke zadesile i ispao je iz ritma. Poslije mali Guteša koji je isto fantastično branio i sada na kraju je došao Mateuš o kome ne treba trošiti riječi. Dovoljno je pogledati karijeru njegovu ko je bio i gdje je branio i sve ti bude jasno", zaključio je Pavlović.

