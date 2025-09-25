"Na dresu piše 'Donirajte za Zvezdu', bilo je strašno": Pavle Ninkov o najtežim danima i pozivu Partizana

Svojevremeno najbolji igrač Crvene zvezde.

Izvor: MN Press/Aca Stojanović ALESTO

Bivši fudbaler Zvezde Pavle Ninkov (40) bio je njen najbolji igrač u najtežem periodu crveno-bijelih, od 2008. do 2011.

"Na dresu nam je pisalo 'donirajte za klub'. Bilo je strašno. Nije bilo. Kasnili su sa platama, to je strašno, ali opet - neko je i to morao da prođe. OK, bilo, prošlo", rekao je on u podkastu "Alesto".

Igrao je Ninkov poslije Zvezde čak šest godina u Tuluzu, a završio je karijeru u Zemunu 2018. Navijači u Srbiji pamte ga po odličnim igrama kraj desne-aut linije na "Marakani", gdje je činio odličan tandem sa Nikolom Lazetićem.

Da li je istina da ga je tražio Partizan?

"Prvo me je tražio Partizan. Nisam htio i onda je malo falilo da tih šest mjeseci, koliko sam još imao ugovor sa Čukaričkom, provedem na klupi i da ne igram još šest mjeseci. Navijao sam za Zvezdu i kad mi je stigla ponuda iz Partizana, ne mislim da bi to bio problem, mi smo profesionalci, i u Partizanu bih dao 100 odsto kao i u Zvezdi. Sreća da je ponuda iz Zvezde došla poslije nedjelju dana, pa sam odahnuo. Htio sam u Zvezdu"

"Kleo je stranac, nemam problem sa Stojketovim potezom"

Izvor: MN PRESS

Kako je reagovao na slučaj Klea, sa kojim je igrao 17 utakmica u Zvezdi, pa je onda igrao tri protiv njega u vječitim derbijima?

"Kleo je stranac, ne doživljava to kao mi. Šta je njemu bio problem da potpiše za Partizan? U Zvezdi je problem u klubu, sto stvari nije funkcionisalo, a odlazi u klub koji je kao sada Zvezda, najbolja u državi. To je tada bio Partizan. Šta je njemu problem kad nema emociju? Njemu je Partizan prilika da bude najbolji strijelac, da daje golove. Nisam imao problem".

Isto gleda i na to što je Vladimir Stojković zaigrao za Partizan poslije Zvezde.

"Ni za Stojketa, kao sportista nemam problem. To su izbori. On je i sam rekao da se nudio Crvenoj zvezdi. Sa sporske strane nemam nikakav problem. OK, ja nisam otišao, ali nije tu stvar da li sam htio ili nisam htio. I poslije Tuluza je bilo priča 'Da li bi došao u Partizan?'. To je izbor da li hoćeš ili nećeš i da li ćeš se nositi sa stvarima koje idu uz sve to. Ali ovo je sport, mislim da ne bi trebalo dizati to na neki viši nivo. Razumijem i navijače. I njih razumijem, kako neko sad može da pređe? Sa druge strane, možda ne bi trebalo tako, ali svako ima svoj izbor"

"Bili smo na dnu, ali bili smo egal sa Partizanom"

Izvor: MN PRESS

Žali i dalje Ninkov zbog toga što nije bilo većih uspjeha na "Marakani", uprkos svim okolnostima.

"Bez obzira što smo u tom trenutku bili na dnu, nismo imali plate i struje, i dalje smo bili egal sa Partizanom. I dalje smo se nadali da ćemo biti prvaci, da ćemo osvojiti duplu krunu. Malo je falilo jedne godine, osvojili smo Kup, bježali smo im na polusezonu četiri ili pet bodova. Smijenili su Pižona i završili smo samo sa Kupom. Bili smo u egal situaciji sa Partizanom i bili smo dobri, ali ta finansijska situacija ostavi trag".

Nije bilo uspjeha ni u Evropi.

"Na Kipru smo ispali protiv APOEL-a. Nisam dvje nedjelje trenirao prije toga, dvije nedjelje nisam potrčao, ali i to su stvari koje su dio karijere i to ne treba shvatati toliko ozbiljno. Takva je bila situacija, sada u Zvezdi imaju sve, Evropu, Ligu šampiona. U tom trenutku nisam bio u dobrom vozu, ali dobro".

Protiv Partizana je doživeo čak šest poraza u osam derbija, uz dva remija. Jedini trijumf ostvario je u Kupu.

"Svaki poraz je težak, gdje god da sam igrao. U Tuluzu smo izgubili u prvom kolu, vraćali smo se svojim avionom i u njemu gledam saigrače kako slušaju muziku, pričaju, smiju se. Isto i poslje druge utakmice, bilo je neriješeno. Sportski direktor govori 'nema veze, polako, ima sljedeća utakmica'. Kod njih je to tako, a kod nas je teško kad izgubiš, posebno kad izgubiš u derbiju"

"Andro, nemam da ti platim"

Izvor: MN PRESS

Pamti i besparicu iz tog perioda.

"Džoni Mijalović me odveo kod Andre (Milutinovića, kondicionog trenera). Rekao sam mu - Džabe idemo Džoni, kad nemam da mu platim. Iskreno sam mu i rekao 'Andro, nemam da ti platim' i ispao je šmeker i rekao da ćemo se dogovoriti kada budem imao. Sve je krenulo iz garaže, uz želju i motiv da izađemo iz problema.

Radio je u Zvezdi i sa Zdenjekom Zemanom.

"Zeman? Italijanski. Imali smo baš lošu saradnju. Ne ja, nego generalno. Nije se poklopio sa igračima. Dosta su mu jaki treninzi bili. Ne zato što smo mi slabili ili nismo mogli da izdržimo, ali nije to - to bilo. Bili smo u Austriji na pripremama i više od pola ekipe bilo je povrijeđeno. Stavljali smo unutrašnju gumu punjenu pijeskom i skakali na tribine sa sve kopačkama. Bilo je spartanski. I mnogo povrijeđenih. To se odrazilo poslije i na Evropu, što se vidjelo kad je otišao. Ne mislim da je loš trener, taman posla, ali nismo se poklopili".

Izvor: MN PRESS

Sa druge strane, najlakše su bile kod Pižona, a Zvezda je bila prva na polusezoni.

"Nevjerovatno, ne znam. Baš sam ga vidio nedavno. Nisam imao slabije pripreme, a mogao sam da trčim dvije utakmice. Ne znam šta je Piki radio, ali bilo je dobro".

Kako je reagovala ekipa kada ode trener za koga su se igrači vezali?

"Ja sam došao kod Saleta Jankovića i on je meni perfektan, gospodin čovjek. I po njegovoj priči vidiš da je čovjek 'za deset'. Ali kad ode trener, šta možeš da uradiš? Da ne igraš i da budeš u problemu, kao i ekipa. Ne možeš ni da bojkotuješ", dodao je Ninkov, koji se trenutno školuje za trenera.