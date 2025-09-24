Navijač Seltika u Urgentnom: Jeziv sukob u centru Beograda, demolirani kafići

Uoči meča Crvene zvezde i Seltika došlo je do sukoba dvije grupe navijača u centru Beograda.

Izvor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Jedan navijač Seltika prebačen je sinoć u Urgentni centar zbog ozbiljnih povreda koje je zadobio u tuči u centru Beograda, prenosi Telegraf.

Sve se odigralo dan uoči meča Crvene zvezde i Seltika u Ligi Evrope (stadion "Rajko Mitić", srijeda 21.00) kada je veća grupa huligana napala strane navijače u majicama Seltika. Oni su sjedili u kafićima u Zmaj Jovinoj ulici u centru Beograda, a sukobu je prethodila kratka svađa.

Poslije toga je došlo do ozbiljne tuče u kojoj je jedan navijač (34) Seltika dobio povrede glave. Prije dolaska policije na mjesto sukoba napadači su se razbježali, dok se u međuvremenu pojavio i snimak sukoba.

Lokali u kojima su sjedili navijači i u kojima je došlo do sukoba su demolirani, prevrnuti su stolovi i stolice.

Policija je intervenisala i za sada nema informacija da li ima uhapšenih.