Vladan Milojević mijenja tri startera sa derbija: Ovo je tim Crvene zvezde za Seltik

Fudbaleri Crvene zvezde u srijedu počinju takmičenje u Ligi Evrope, a prvi protivnik je aktuelni šampion Škotske, Seltik.

Pobjeda nad Partizanom u 9. kolu Superlige Srbije (2:1) bila je dobra uvertira za evropski meč koji čeka Crvenu zvezdu. Na stadion "Rajko Mitić" dolazi Seltik, evropski velikan koji bi u Beogradu morao da padne!

Imajući u vidu rivale Crvene zvezde na osam mečeva Lige Evrope, ali i raspored koji joj je dodijeljen, ovaj meč biće izuzetno važan za crveno-bijele. Pobjeda bi bila ogroman vjetar u leđa i već sada bi navijačima dala priliku da maštaju o nokaut fazi narednog proljeća.

Kako stvari stoje, trener Vladan Milojević će po pobjedu protiv škotskog tima krenuti sa drugačijim timom nego prije nekoliko dana u Humskoj. Iz ekipe će "ispasti" oba bonusa sa meča protiv Partizana, ali i jedan od najiskusnijih - Aleksandar Katai. Ali, da krenemo redom...

Na golu se ništa neće mijenjati, pošto će brazilski čuvar mreže Mateuš ponovo biti među stativama. On je jedan od najboljih igrača Zvezde u tekućoj sezoni, donio je timu smirenost i sigurnost, a i u Humskoj je imao zapažen učinak.

Većih dilema nema ni na bekovskim pozicijama - Seol Jung Vu igraće po desnom boku, a Nair Tiknizjan po lijevom. Iako se njih dvojica nisu previše istakli u "vječitom" derbiju, Vladan Milojević će ih poslati na teren i u Evropi.

Jedno mjesto u poslednjoj liniji rezervisano je za srpskog reprezentativca Miloša Veljkovića, dok će drugo vjerovatno zauzeti Frenklin Tebo Učena (25), Nigerijac koji je za 2,7 miliona kupljen od Sarpsborga. Na dva meča Superlige odigrao je tek 109 minuta, derbi protiv Partizana odgledao je sa klupe, ali sada ima prednost u odnosu na Rodrigaa i vjerovatno će se naći u postavi. Šansu neće dobiti Stefan Leković, koji je korektno odigrao protiv crno-bijelih.

Mesta u veznom redu rezervisana su za Tomaša Hendela i Timija Maksa Elšnika, a zanimljivo je da će se nastaviti kontinuitet mečeva u kojima su centralni vezni igrači Crvene zvezde lijevonogi fudbaleri.

Na lijevom krilu igraće kapiten Mirko Ivanić, a desno se otvara ogroman prostor za Nemanju Radonjića. Konačno je spreman, nakon što su ga mučile sitne povrede, a gol u derbiju dao mu je samopouzdanje kakvo je neophodno Zvezdi za prvi meč u Ligi Evrope ove sezone. Nekadašnji reprezentativac Srbije u ogromnoj je prednosti u odnosu na ostale fudbalere koji mogu da pokriju mjesto desnog krila - Šavija Babiku, Pitera Olajinku i Felisija Milsona.

Kao što smo već rekli, mjesto u timu izgubiće Aleksandar Katai jer se očekuje da meč protiv Seltika bude izuzetno intenzivan. U takvim okolnostima njegovi kvaliteti ne mogu da dođu do izražaja i mnogo je korisniji kao "džoker", pa ćemo ga vjerovatno vidjeti na terenu u nastavku. Da li će mijenjati Bruna Duartea ili nekog drugoj, ostaje da se vidi. A Brazilac je trenutno najbliži startnoj postavi.

Postoji opcija da se Ivanić preseli u sredinu, pa da Milojević počne sa dva klasična krila, ali... Verovatnije je da će Bruno Duarte, kao protiv Leha iz Poznanja, igrati odmah iza napadača. Crvenoj zvezdi potreban je baš taj Duarte, onaj koji je u Poljskoj igrao fantastičan meč. Mora da zaboravi da nije postao prvi napadač tima nakon odlaska Šerifa Endiajea i mora da odustane od širenja ruku poslije svake nerealizovane šanse njegovih saigrača - uradio je to nekoliko puta tokom derbija, a to nije govor tijela koji je Zvezdi potreban. Zapravo, Duarte mora da se vrati nekoliko nedjelja unazad i ponovo pronađe svoj ritam.

Za kraj, mjesto u napadu zauzeće Marko Arnautović, najzvučnije ljetnje pojačanje Crvene zvezde. Nišanske sprave nisu mu idealno podešene u ovom trenutku, ali bi protiv Seltika morao da bude jedan od najboljih igrača Zvezde. Prije svega zbog ogromnog iskustva i velikih mečeva koje je igrao u karijeri.

Dakle, da rezimiramo, očekivani sastav Zvezde: Mateuš - Seol, Veljković, Učena, Tiknizjan - Hendel, Elšnik - Radonjić, Duarte, Ivanić - Arnautović

(MONDO, Dušan Ninković)