Puna Marakana čeka Seltik u Ligi Evrope: Zvezda će imati najbolju moguću podršku

Pred meč Crvene zvezde i Seltika odlično ide prodaja karata za utakmicu, a već je "planuo" istok.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde novu sezonu u Ligi Evrope počinju utakmicom protiv Seltika, a na meču koji se igra u srijedu uveče imaće ogromnu podršku navijača.

Pored već standardne podrške sa sjeverne tribine, dan prije meča srpskog i škotskog šampiona rasprodat je cijeli kontigent karata za istok! Kako je do utakmice ostalo više od 24 časa, a brojni navijači u Beograd stižu tek na dan utakmice, jasno je da će tribine stadiona "Rajko Mitić" biti izuzetno dobro popunjene.

Na blagajnama i dalje ima karata, pa svi oni koji žele da podrže Zvezdu u prvom meču ligaške faze Lige Evrope i dalje mogu da obezbijede ulaznicu - kako na blagajni, tako i onlajn.

Podsjećamo, još od ranije zna se da Seltik dovodi oko 2.500 navijača. Škoti su javili aktuelnom šampionu Srbije da žele cjelokupan kontigent karata propisan pravilima, što znači da će "kavez" između zapada i juga biti pun gostujućih navijača.

Zbog toga bi trebalo očekivati spektakl na tribinama, a nadamo se da će se sjajna atmosfera preneti i na teren. Crvena zvezda i Seltik su ovog ljeta bili nadomak plasmana u Ligu šampiona, pa je očigledno da imaju kvalitet za izuzetno kvalitetan meč u Beogradu.