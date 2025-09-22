"Ne izmišljajte drame": Elšnik morao da se oglasi i objasni zašto nije slavio gol u derbiju

Timi Maks Elšnik nije slavio gol protiv Partizana, sada je objasnio i zašto.

Crvena zvezda je savladala Partizan u "vječitom derbiju" a jedan od heroja pobjede bio je i Timi Maks Elšnik, slovenački vezni fudbaler koji je postigao prvi gol na meču.

On je bio strijelac u 28. minutu nakon kornera koji je izveo Tomas Hendel zatresao mrežu Partizana. Nije se radovao tom golu, a oko toga su počele da se ispredaju razne priče. Sada se oglasio tim povodom vezista crveno-bijelih.

"Ljudi mislio sam da je sigurno ofsajd bio, nemojte da izmišljate drame. Hvala. Naprijed Zvezdo", napisao je na tviteru Timi Maks Elšnik.

Zašto je mislio da je ofsajd?

Zapravo su svi na "Marakani" pomislili da je ofsajd. Nakon što je Hendel centrirao, najviši u skoku bio je Marko Arnautović. On je glavom odložio loptu do Mirka Ivanića, a on je prebacio na drugu stativu gde je bio Elšnik. Slovenac je sa nekoliko metara ubacio loptu u mrežu.

Mislio je da je ofsajd jer mu je iza leđa bio desni bek crno-bijelih Milan Roganović. Zaostao je crnogorski defanzivac i tako omogućio Elšniku da ipak ne bude u ofsajdu i da postigne gol. Pogledajte tu situaciju:

Šta se pričalo?

Mnogi su na društvenim mrežama polemisali da je razlog zbog koga Elšnik nije slavio gol nezadovoljstvo. On je imao praktično dogovoren transfer u Trabzon. Ipak na kraju je ostao u klubu, a sada je očigledno poručio da nema ništa protiv ostanka u Beogradu.

Poslije pobjede nad Partizanom u Humskoj 2:1 sada je Crvena zvezda prva na tabeli sa 21 bodom iz sedam mečeva. Partizan je odigrao osam utakmica i ima 19 bodova.