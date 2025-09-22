Zvezdini fudbaleri se odrekli 200.000 evra: Poslije Partizana premije donirali u humanitarne svrhe

Fudbaleri Crvene zvezde celokupan iznos premija za pobedu u "večitom" derbiju protiv Partizana donirali su u humanitarne svrhe.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde su ostvarili veliku pobjedu u 177. vječitom derbiju, a uprava kluba nagradila je igrače premijama u ukupnom iznosu od 200 hiljada evra. Nakon meča fudbaleri crveno-bijelih su pokazali da imaju veliko i humano srce i saopštili da će cjelokupni iznos donirati u humanitarne svrhe.

"Priredili su naši fudbaleri radost zvjezdašima, ali ih i učinili ponosnim još jednim potezom. Upravo zato će premije u iznosu od 200 hiljada evra podijeliti na četiri dijela i pružiti pomoć onima koji se bore sa najvažnijim životnim bitkama. Naši navijači već duži vremenski period prikupljaju novac za liječenje ovih dječaka i devojčica, a igrači Crvene zvezde su odlučili da se pridruže akciji zvjezdaša i pomognu baš njima".

Viktor Miletić je dječak koji se već dugo bori sa teškom bolešću i njemu će biti donirano 100 hiljada evra. Za liječenje Lazara Maksimovića naši igrači će donirati 65 hiljada evra. Crveno-bijeli će pomoć pružiti i Mariji Mitrović, a donacija će iznositi 25 hiljada evra. Četvrti dio premija, iznos od 10 hiljada evra će biti proslijeđen djevojčicama Petri i Veri Vojnović.

"Humanost je oduvijek bila odlika velikih ljudi, a to su potvrdili i igrači Crvene zvezde. Još jednom se dokazalo da je Zvezda više od kluba. Pored sportskih uspjeha i istorijskih pobjeda, naš klub i igrači ostaju posvećeni i onima kojima je pomoć najpotrebnija", navodi se u saopštenju na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

