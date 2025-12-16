logo
FIFA suspendovala Partizan: Zabrana dovođenja igrača do 2027. godine!

Autor Haris Krhalić Izvor Sport klub
0

Žestoka kazna FIFA zbog propusta u FK Partizan koja pravi ogroman problem klubu iz Humske.

FIFA suspendovala Partizan Izvor: MN PRESS

FK Partizan suspendovan je do 2027. godine i neće moći da dovodi pojačanja u tri naredna prelazna roka, piše "Sport Klub". Ovo je kazna koju je odredila FIFA zbog neisplaćenih plata bivšem fudbaleru Patriku Andradeu koji je tužio klub, a ova odluka je izgleda iznenadila sve u Humskoj.

Za izvršenje ove odluke zadužena je Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) na čijem čelu se nalazi Ivan Nikolić i koja mora da sluša naredbu iz FIFA.

Zašto je suspendovan FK Partizan?

Partizan je suspendovan zbog neizmirenim sredstava po odluci u slučaju Patrik Andrade. Partizan je izgubio spor pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani i dužan je da igraču sa Zelenortskih Ostrva plati 1,3 miliona evra.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Patrik Andrade je tužio Partizan još prošle godine, što je otkriveno dolaskom novog rukovodstva u Humsku 1. Andrade je za Partizan igrao od ljeta 2022. do leta 2023. godine, a nakon što je slučaj bio pred FIFA - stigao je na kraju do Suda u Lozani koji je stao u zaštitu igrača.

Osim njega, klub je tužio i agent Patrika Andradea kome crno-bijeli duguju 270 hiljada evra. Sve zbog fudbalera koji je upisao 26 utakmica na kojima je postigao dva gola uz tri asistencije, a kome su u Partizanu dali veliku platu i nisu imali za nju.

Šta dalje za Partizan?

Ovo znači da Partizan ne samo da neće moći da dovodi pojačanja tokom zimskog prelaznog roka, nego neće moći ni na ljeto 2026. godine, odnosno zimu 2027. Naravno, pod uslovom da se nešto ne promijeni u međuvremenu.

U ovom trenutku Partizanu "gori" i zbog evro-licence i ponovo mora da izmiri brojna dugovanja do 15. januara.

(Sport Klub/MONDO)

