Nenad Stojaković poslije mučenja sa fenjerašem: "Čestitam igračima Napretka, nisu me iznenadili"

Nenad Stojaković poslije mučenja sa fenjerašem: "Čestitam igračima Napretka, nisu me iznenadili"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Nenad Stojaković je istakao da ga Napredak nije iznenadio i da je siguran da će se dići sa dna tabele poslije pobjede Partizana 3:2 u Humskoj nad fenjerašem.

Fudbaleri Partizana uspjeli su nekako na kraju da pobijede Napredak. Poveli su sa 2:0, zatim su ih greške na sredini terena natjerale da kreću ispočetka pošto je Napredak izjednačio. Presudio je pogodak Nemanje Trifunovića.

"Čestitam igračima Napretka na hrabrosti. Ne iznenađujuće za mene. Gledajući njihove igrače, ne pripadaju donjem dijelu tabele. Ako ovako nastave jako brzo će se izvući iz situacije koja nije prijatna. Najvažnije za nas su ova tri boda, dalje neću o tome", rekao je Nenad Stojaković poslije meča.

Njegov kolega Radoslav Batak mogao je da bude zadovoljan igrom svog tima, ali je ipak istakao da je Napredak jeftino primio golove i da je mogao vrlo lako do tog željenog boda.

"Nedostajalo je da se bolje snađemo kod naših šansi. Mislim da smo jeftino primili drugi i trerći gol. Protiv ekipe kakav je Partizan, ofanzivno nadmoćna.Drugi gol penal, treći gol isto naša komunikacija. Da ne budem nerealan, mislim da smo zaslužili bod.

Stvarno drugo poluvrijeme i ona stiuacija penal,. ofsajd, nije ofsajd. Treba prvo sudija da pokaže, pa da gleda da li je ofsajd. Nama ostaje da radimo, kamo sreće da smo i ranije malo iskazali ovaj karakter. Ima objektivnih razloga zašto nismo. Sa igračem manje smo i posljednjih 10 minuta bili opasni po gol", rekao je Batak.

(MONDO)

