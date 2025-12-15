Partizan od Stanoja nije ovako bježao Zvezdi: U Humskoj se opet priča o tituli, jesenja je već stigla

Partizan je jesenji prvak Superlige Srbije i ima pred sobom prednost koju crveno-bijeli prije 2026. neće moći da stignu.

"Lijepo je biti jesenji prvak, ali u suštini to na kraju ništa ne donosi", rekao je trener Crvene zvezde Vladan Milojević u najavi meča protiv TSC-a, u kojem je njegov tim čak šesti put kiksnuo ove jeseni u Superligi Srbije. Tačno je da se jesenja titula ne dodjeljuje, da na kraju nije nešto za čim se bilo ko osvrće, ali je tačno i da na pola sezone ona pokazuje ko je u prednosti, ko je bolje radio i ko je manje griješio.

A, dok Zvezdine greške u Superligi ne prestaju da se gomilaju, bacaju sve jaču sjenku na velike uspjehe u Evrpi i na 10 osvojenih bodova u Ligi Evrope. Milojevićev tim ponovo je bio neuspješan i neefikasan i u Bačkoj Topoli odigrao bez ideje kako da stvori šansu, iako su na terenu bili Aleksandar Katai, Mirko Ivanić i Marko Arnautović - istovremeno.

Pokušavali su da "uguraju" loptu u kazneni prostor, jer do peterca nisu stizali, a za to vrijeme je Zvezdin golman Mateuš skidao zicere i gledao kako se trese prečka njegovog gola. Epilog je bio remi 0:0 i tabela pred posljednje kolo koja pokazuje da Partizan ima četiri boda više od Crvene zvezde na kolo prije kraja, u kojem će tim iz Humske gostovati IMT-u u subotu 20. decembra od 18 časova, a Zvezda će istog dana od 15.30 kod kuće igrati protiv Mladosti iz Lučana.

Crno-bijeli jesenji prvaci

Sada se Partizan sam pita za to da li će pauza na pauzi do 31. januara iznositi bar četiri boda, što je za poen manje od prednosti koju su crno-bijeli imali pod vođstvom Aleksandra Stanojevića na kraju 2021. godine.

Partizan je te jeseni pod Stanojevićevim vođstvom ostvario impresivan učinak od 19 pobjeda i dva remija, uz gol-razliku 57:6. Dočekao je Novu godinu sa pet bodova više od crveno-bijelih. Zvezda je potom napravila preokret i pod vođstvom Dejana Stankovića odbranila titulu, a i ovog decembra se nagađa da bi baš Stanković mogao da naslijedi Milojevića u polusezoni i da opet pokuša da preokrene situaciju.

Zvezdina pauza biće kratka jer će 22. januara gostovati Malmeu u jako važnom meču Lige Evrope. Crveno-bijeli će odmarati od subote, 20. decembra, do subote, 3. januara i onda će krenuti u mini-pripreme, poslije kojih neće imati pravo na grešku u Superligi. Kao što je nisu imali ni ovog ponedjeljka, ali su se ponovile i ogolile velike probleme branioca titule, koji će ponovo dovesti u pitanje i poziciju Vladana Milojevića.

Plakao je pod emocijama Milojević poslije velike pobede protiv Šturma, napravio u Austriji ogroman posao sa saradnicima i ekipom kao i protiv favorizovanog Lila ili protiv FSCB-a sa igračem manje, ali onda je utisak drastično pokvaren u domaćem prvenstvu. A Partizan je ponovo bio tu da iskoristi Zvezdin kiks i da pribije šampiona uz zid.

Pogledajte kako izgleda tabela pred posljednjih 90 minuta Superlige u 2025. godini.







