Zvezdina generalna proba je Salcburg: Stari poznanik, pa potvrda evropskog proljeća

Fudbaleri Crvene zvezde će na pripremama igrati protiv RB Salcburga, kojeg se navijači i dalje sjećaju.

Fudbaleri Crvene zvezde odigraće mečeve protiv TSC i Mladosti iz Lučana u finišu jesenjeg dijela sezone, a zatim otići na veoma kratak odmor. Već 3. januara ponovo će biti na okupu, a odmah će se preseliti u Tursku kako bi u Antaliji obavili najveći dio priprema za proljećni dio sezone.

Za sada se ne zna da li će Vladan Milojević biti trener i nakon decembra 2025. godine, ali se zna ko će biti najjači protivnik Crvene zvezde pred nastavak Lige Evrope. Srpski šampion ima mečeve protiv Malmea (22. januar) i Selte iz Viga (29. januar), a za te utakmice će se pripremiti protiv Salcburga.

Kako prenose austrijski mediji, dogovoreno je da jedan od najboljih klubova iz te zemlje bude posljednji protivnik Crvene zvezde u Antaliji, pa ujedno i generalna proba za nastavak takmičenja. Zvezda će protiv Malmea i Selte imati priliku da osvajanjem bodova potvrdi evropsko proljeće, pa bi tako Salcburg - sasvim slučajno - mogao da bude dio još jednog velikog uspjeha.

Navijači Crvene zvezde i dalje pamte dvomeč srpskog i austrijskog šampiona u kvalifikacijama za Ligu Evrope, kada je Vladan Milojević nadigrao Marka Rozea. Iako su crveno-bijeli do 60. minuta revanš u Salcburgu bili otpisani, povrijeđeni Milan Pavkov, ratoborni Nenad Krstičić, a zatim Miloš Degenek i El Fardu Ben donijeli su veliku radost brojnim navijačima gostujućeg kluba i konačnih 2:2 dovoljnih za Ligu šampiona.

Kao i Crvena zvezda, RB Salcburg se ove sezone takmiči u Ligi Evrope, ali mu ide veoma loše. Imaju samo jednu pobjedu uz čak pet poraza i nemaju šanse da se domognu evropskog proljeća u ovoj sezoni. Sa druge strane, Crvena zvezda je pobijedila na tri meča u nizu i sa 10 bodova u rukama sama kroji svoju sudbinu na posljednja dva meča.