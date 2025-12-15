logo
Zvezda dovodi tandem OFK Beograda?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda ove zime neće dovoditi skupe strance iz inostranstva, već one koji su pokazali da mogu da igraju u srpskom fudbalu, nadajući se da će praviti razliku i u Evropi. Zato se sada spominje tandem OFK Beograda.

Crvena zvezda želi dvojicu stranaca iz OFK Beograda Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ne igra dobro ove sezone i jasno je da su joj potrebna pojačanja već u januaru, a izgleda da će se pojačati u srpskom fudbalu - i to iz OFK Beograda u koji češće šalje svoje igrače na "razigravanje". 

U pitanju su Dijogo Bezera i Džej Enem, najbolji igrači "romantičara" ove sezone. Kako piše "Meridijan Sport", Zvezda je bacila oko na ovu dvojicu fudbalera i planira da ih dovede kao tandem, što znači da će uskoro na Karaburmu stići i ponuda, vidjećemo još koliko visoka.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Bezeru je inače već hvalio Vladan Milojević, istakao je da mu je jedan od interesantnijih igrača u Superligi, dok je Enem u posljednje vrijeme počeo da privlači pažnju i njegova cijena je vrtoglavo skočila poslije odlične jeseni.

Bivši đak Ajaksa, koji je stigao ljetos kao slobodan igrač iz Venecije, postigao je već deset golova u Superligi na 16 utakmica i profilisao se kao prava zamjena za Gelofila Flajtera koji je lane igrao za "romantičare". S obzirom na to da Zvezdi fali napadač, možda ovoga puta ne proba kupovinom u inostranstvu - već u Srbiji gdje je kod Enema prošao period prilagođavanja.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Što se tiče Dijoga Bezere (23), Brazilca koji igra na desnom krilu, to je takođe još jedna deficitarna pozicija u Crvenoj zvezdi. Radi se o fudbaleru koji je stigao zimus iz slovenačke Mure i koji je do sada ostavio dobar utisak, pa tako u ovoj sezoni ima dva gola i osam asistencija. Prethodno je bio i u brazilskom Red Bulu, Vitoriji, Bragantinu, Atletiko Mineiru i drugim klubovima, pa se može reći i da ima određeni pedigre.

Da li će ih Crvena zvezda dovesti vjerovatno zavisi i od toga ko će biti na klupi Crvene zvezde, odnosno da li će to biti Vladan Milojević ili neko drugi.

