Zvezda dovodi tandem OFK Beograda?

Crvena zvezda ove zime neće dovoditi skupe strance iz inostranstva, već one koji su pokazali da mogu da igraju u srpskom fudbalu, nadajući se da će praviti razliku i u Evropi. Zato se sada spominje tandem OFK Beograda.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ne igra dobro ove sezone i jasno je da su joj potrebna pojačanja već u januaru, a izgleda da će se pojačati u srpskom fudbalu - i to iz OFK Beograda u koji češće šalje svoje igrače na "razigravanje".

U pitanju su Dijogo Bezera i Džej Enem, najbolji igrači "romantičara" ove sezone. Kako piše "Meridijan Sport", Zvezda je bacila oko na ovu dvojicu fudbalera i planira da ih dovede kao tandem, što znači da će uskoro na Karaburmu stići i ponuda, vidjećemo još koliko visoka.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Bezeru je inače već hvalio Vladan Milojević, istakao je da mu je jedan od interesantnijih igrača u Superligi, dok je Enem u posljednje vrijeme počeo da privlači pažnju i njegova cijena je vrtoglavo skočila poslije odlične jeseni.

Bivši đak Ajaksa, koji je stigao ljetos kao slobodan igrač iz Venecije, postigao je već deset golova u Superligi na 16 utakmica i profilisao se kao prava zamjena za Gelofila Flajtera koji je lane igrao za "romantičare". S obzirom na to da Zvezdi fali napadač, možda ovoga puta ne proba kupovinom u inostranstvu - već u Srbiji gdje je kod Enema prošao period prilagođavanja.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Što se tiče Dijoga Bezere (23), Brazilca koji igra na desnom krilu, to je takođe još jedna deficitarna pozicija u Crvenoj zvezdi. Radi se o fudbaleru koji je stigao zimus iz slovenačke Mure i koji je do sada ostavio dobar utisak, pa tako u ovoj sezoni ima dva gola i osam asistencija. Prethodno je bio i u brazilskom Red Bulu, Vitoriji, Bragantinu, Atletiko Mineiru i drugim klubovima, pa se može reći i da ima određeni pedigre.

Da li će ih Crvena zvezda dovesti vjerovatno zavisi i od toga ko će biti na klupi Crvene zvezde, odnosno da li će to biti Vladan Milojević ili neko drugi.

Anketa Da li Vladan Milojević treba da ostane trener Zvezde? Apsolutno, zaslužio je! 81.82% (18)

Nikako, vreme je za smenu 4.55% (1)

Ako je zamena Stanković, bolje da ostane Milojević 13.63% (3)

Nije zaslužio, ali treba mu dati još jednu šansu 0% (0) Povratak na glasanje Da li Vladan Milojević treba da ostane trener Zvezde? Apsolutno, zaslužio je!

Nikako, vreme je za smenu

Ako je zamena Stanković, bolje da ostane Milojević

Nije zaslužio, ali treba mu dati još jednu šansu Glasaj Rezultati





