Bili su najveći talenti Zvezde, a nisu uspjeli: Nada Bajerna, Kristijano Ronaldo iz Bajera i blizanci

Crvena zvezda je imala velika očekivanja od njih, ali ovi biseri crveno-bijelih nisu uspjeli da se dokažu u seniorskoj konkurenciji.

Dres Crvene zvezde teži je od mnogih drugih, pa nije ni čudo što kroz istoriju brojni fudbaleri nisu mogli da ga iznesu na pravi način. Mnogo je onih koji su stigli na stadion "Rajko Mitić" kao već formirani igrači, sa velikim karijerama, pa ipak nisu uspjeli da se izbore sa pritiskom koji im je nametnut. Situacija je još drastičnija kada se gledaju mladi igrači, oni od kojih se očekivalo da postanu svjetska klasa, ali je negde "zapelo".

Toga je uvijek bilo, a mi smo se fokusirali na posljednjih desetak godina i pronašli pet, odnosno šest primjera kada su klupski čelnici i fudbalska javnosrt očekivali "eksplozije", a nisu dobili ni vatromet. Možda čak ni petardu, jer su ovo najupečatljiviji talenti Crvene zvezde koji nisu uspeli da naprave karijere kakve su im se predviđale dok su bili u mlađim kategorijama.

Milan Senić

Prošlo je mnogo godina od kako je srpski fudbaler Milan Senić ušetao u svlačionicu Crvene zvezde, a navijači se dobro sjećaju da ga je generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić tada uporedio sa Kristijanom Ronaldom. Portugalac je jedan od najboljih igrača svih vremena, a Senić nije stigao ni do debitantskog nastupa u dresu Zvezde.

Milan je rođen u Segedinu, a nakon što je napravio prve fudbalske korake u Mađarskoj preselio se u Njemačku gdje je nastavio karijeru. Godinama je bio član mlađih kategorija Bajer Leverkuzena, sa tom ekipom igrao je Ligu šampiona za omladince, a imao je ponudu i da produži ugovor kada je imao 19 godina.

Ipak, nakon pozajmice u niželigašu Nojstrelicu, Milan Senić je odlučio da kao slobodan igrač promijeni sredinu. U januaru 2017. godine potpisao je ugovor na četiri i po godine sa Crvenom zvezdom i praktično odmah proslijeđen je OFK Beogradu. Nastupio je na tri meča u Prvoj ligi Srbije, odigrao ukupno 101 minut i samo šest mjeseci kasnije preselio se u Mađarsku jer ga je na pozajmicu uzeo Šiofok.

Crvena zvezda je pokušala da ga razigra i u Grafičaru, ali ni to nije uspjeli. Klub je napustio u ljeto 2018. godine, godinu i po dana nakon što je stigao u Beograd. Nije odigrao ni minut za Crvenu zvezdu, a nije ni imao priliku za to jer je praktično kompletan mandat u klubu proveo na pozajmicama. Nakon toga je pet godina igrao u nižim rangovima njemačkog fudbala, a sada je već dugo bez kluba. Svojevremeno je bio reprezentativac Srbije do 17, 18 i 19 godina, a ima jedan nastup i za tim Mađarske do 18 godina.

Miloš Stojanović

Nakon što su Zvezdini talenti rođeni 1995. i 1996. godine uspjeli da se probiju do prvog tima i skrenu pažnju na sebe, isto se očekivalo i od generacije igrača rođenih 1997. godine. Nju je predvodio Luka Jović koji je tokom dječačkih dana označen kao jedan od najtalentovanijih igrača na ovim prostorima, a isti je epitet pratio i defanzivca Miloša Stojanovića - čija karijera nije toliko uspješna.

"Ne sumnjam da je Stojanović najbolji štoper u Evropi u svom godištu! Ali defanzivci sporije sazrijevaju. Vidjeli ste kako mu je iskusni špic iz Ujpešt Dože 'uvalio' lakat i postigao gol", rekao je prije desetak godina Zvezdan Terzić. Baš u to vrijeme pričalo se kako je Miloš Stojanović lider nove generacije "Zvezdine djece" koja će klub vratiti na staze stare slave, nakon veoma turbulentnog perioda.

Fiorentina je poslala ponudu tešku milion evra i ona je na stadionu "Rajko Mitić" glatko odbijena, a preko uticajnih srpskih menadžera za Miloša se raspitivala i slavna Barselona. Bio je u grupi srpskih fudbalera koji su najinteresantniji strancima, a u Zvezdu su vjerovali da će se razviti u jednog od naših najboljih fudbalera. Trebalo je Stojanović da bude lider Crvene zvezde, da gradi bogatu inostranu karijeru i da se ustali u reprezentaciji Srbije, ali se ništa od toga nije desilo.

Na kraju je Miloš Stojanović za Crvenu zvezdu odigrao tek pet utakmica, a kalio se na pozajmicama u Kolubari, Bežaniji i Sinđeliću. Bio je kasnije član Voždovca, Bežanije i Budućnosti iz Dobanovaca, pa Slobode iz Tuzle, tri albanska tima i na kraju Hapoela iz Afule, izraelskog drugoligaša. Momak sa preko 40 nastupa za mlađe kategorije reprezentacije Srbije u tekućoj sezoni nije odigrao ni minut za Hapoel u drugom rangu izraelskog fudbala.

Braća Mituljikić

Blizanci Nikola i Jovan Mituljikić godinama su najavljivani kao Zvezdino blago za budućnost, a klupski čelnici nisu štedili riječi kada su pričali o njihovom talentu. I istina, Nikola i Jovan su bili dominantni u mlađim kategorijama, igrali su veoma lako i bili izuzetno efikasni, ali... Transformacija iz omladinskog u seniorski fudbal nije prošla kako se očekivali.

Brojne pozajmice u srpskim klubovima nisu davale rezultat, a na kraju su obojica završili u belgijskom fudbalu. Nikola igra u elitnom rangu, ali je ove sezone za Zulte Varegem upisao tek 43 minuta. Jovan je u drugoj ligi Belgije, a ove sezone odigrao je 15 mečeva i upisao jednu asistenciju.

Jovan je za prvi tim Crvene zvezde upisao samo jedan nastup i tada je 19 minuta proveo na terenu, dok je Nikola nastupio na devet utakmica i nije imao konkretan učinak. Pored Crvene zvezde, Nikola je nastupao za Grafičar i OFK Beograd, a Jovan za Grafičar, OFK Beograd, Mladost GAT, Novi Pazar, Radnički iz Niša i Radnički iz Kragujevca.

Jovan Miladinović

Svojevremeno najtalentovaniji golman Evrope u svom uzrastu stigao je u Crvenu zvezdu već sa 13 godina i tada se vjerovalo da će biti dugoročno rješenje na golu prvog tima. Sve je ukazivalo na to da će se mladi Miladinović razviti u jednog od najboljih golmanima na ovim prostorima - Crvena zvezda je vjerovala da na golu ima budućeg reprezentativnog čuvara mreže. Međutim, stvari su se zakomplikovale.

Problemi sa potpisivanjem ugovora i sa menadžerima značajno su uticali na karijeru mladog Jovana Miladinovića. Talentovani čuvar mreže ušao je u otvoreni sukob sa klubom čiji se postupci njemu nisu dopali, pa je sklonjen iz takmičarske ekipe i nije dobijao šansu da pokaže svoj ogroman talenat. Uslijedile su nove komplikacije kada je Miladinović tužio klub čiji je član bio već nekoliko godina, a konačan rastanak dogodio se u ljeto 2025. godine. U međuvremenu je Miladinović izgubio spor protiv crveno-bijelih.

Nakon nekoliko mjeseci bez kluba Jovan Miladinović je potpisao ugovor sa Zvijezdom 09, ali za sada nije uspio da se izbori za veću šansu u Prvoj ligi Republike Srpske. Ipak, čini se da je to bila samo usputna stanica za mladog čuvara mreže. Po pojedinim informacijama do kojih su stigli srpski mediji, on će uskoro postati golman Valensije, a očekuje se da brani za rezervnu ekipu poznatog španskog kluba. Biće mu to prilika da karijeru vrati na pravi put, ali Jovan Miladinović je već propustio nekoliko sezona veoma važnih za razvoj mladog igrača.

Nemanja Motika

Kada Crvena zvezda dovede igrača iz Bajerna, to je velika vijest. Kada ga plati 2.500.000 evra, javnost u Srbiji očekuje da stiže najbolji igrač srpske Superlige. Nije bilo tako u slučaju Nemanje Motike, talentovanog fudbalera kojeg je Srbija "otela" Njemačkoj, a Zvezda uzela iz rezervnog tima njemačkog velikana.

Samo 16 mečeva u prvom timu Crvene zvezde, jedan gol, jedna asistencija i nekoliko utakmica za omladinsku selekciju bili su daleko od očekivanja. Nije mnogo uspješnija bila ni pozajmica u Austriji, pa je vrlo brzo postalo jasno da za Motiku neće biti mnogo prostora u crveno-bijelom dresu.

Samo godinu i po dana nakon što je stigao, Nemanja Motika je napustio klub i kao slobodan igrač pojačao je Olimpiju iz Ljubljane. Imao je neke veoma dobre utakmice u Sloveniji, nije se snašao na pozajmici u njemačkom Grojter Firtu, a kada se vratio u Olimpiju ponovo nije mogao da se uklopi. Ove sezone Nemanja Motika je odigrao samo 290 minuta na sedam utakmica, bez ikakvog učinka. Jasno je da njegova karijera neće ni ličiti na onu koja se predviđala dok je bio u mlađim kategorijama tima iz Bavarske.

