U Crvenu zvezdu stigla ponuda iz Rusije za Naira Tiknizjana

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda dobila ponudu iz Rusije za Naira Tiknizjana.

zvezda dobila ponudu za tiknizjana iz krasnodara Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dejan Stanković želi da tokom priprema u Turskoj provjeri sve igrače i uvjeri se koliko mogu, ali je i prije prvog treninga zamolio generalnog direktora Zvezdana Terzića da "ne dira" Naira Tiknizjana. Jermenski reprezentivac igrao je toplo-hladno tokom svoje prve polusezone u Zvezdi, a Stanković je uvjeren da će kod njega biti jedan od najvažnijih igrača u timu, tako da je zatražio da se odbiju sve potencijalne ponude.

Ipak, pitanje je kako će Nair Tiknizjan uspjeti da im odoli. Prema informacijana ruskog "Sport Ekspresa", na Marakanu je stigla ponuda šampiona Krasnodara, što će reći da lijevi bek ima ozbiljnu opciju za povratak u Rusiju.

Za sada nije poznato koliko Krasnodar nudi, ali znamo da finansijski odlično stoje i da im neće biti problem i da utrostruče sumu koju je Zvezda platila ljetos za Tiknizjana kada je dolazio iz Lokomotive (1,7 miliona evra). Tada je Tiknizjan i otišao zbog toga što se nije slagao sa rukovodstvom kluba, odnosno njegov kvalitet nijednog trenutka nije bio upitan.

Toga su svjesni i u Zvezdi, a koliko Tiknizjan može uvjerio se i Dejan Stanković koji je igrao protiv njega prošle sezone u Rusiji, tako da zna da od njega na proljeće može da dobije mnogo više.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Za sada nema odluke o tome da li će Tiknizjan otići. Tokom jeseni odigrao je 25 utakmica za Zvezdu i imao dvije asistencije.


Poruka Dejana Stankovića navijačima Crvene zvezde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Tagovi

FK Crvena zvezda Nair Tiknizjan

