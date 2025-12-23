Nair Tiknizjan održao govor igračima Zvezde: "Spustili ste glave i niko se ne buni, zašto ljudi?"

Jermenski reprezentativac Nair Tiknizjan otkrio je kako je znao da podvikne na svoje saigrače u Zvezdi.

Nair Tiknizjan stigao je ovog ljeta iz Lokomotive u Crvenu zvezdu i već tokom priprema ostavio dobar utisak na terenu, a malo ko je znao u tom trenutku da zna i da podvikne kada je to potrebno. Imala je Zvezda tokom ove jeseni mini-krize, pa je bilo i te kako potrebno da ima i fudbalere koji znaju kako da reaguju na njih.

Tako je Nair Tiknizjan u intervjuu za rusk Jutjubi kanal "Nobel" ispričao kako je održao i govor svojim saigračima poslije poraza od Brage, u jednoj od najgorih utakmica koju je Zvezda odigrala u posljednjih desetak godina.

"Poslije te utakmice sam imao potrebu da pitam saigrače zbog čega nema reakcije kada je Arnautović fauliran na pola terena i izašao iz igre... Kada protivnik pravi prljave faulove, mi se ne bunimo, igračima su onda glave dole, nezainteresovano djelujemo. Mnogi su me podržali poslije tih riječi i mislim da nas je to ujedinilo", rekao je Nair Tiknizjan i osvrnuo se upravo na Arnautovića.

"On je glavna zvezda tima. Odlična osoba, odličan fudbaler, mogu da budem prezadovoljan što mogu da treniram sa njim, poklapaju nam se energije, obojica smo malo ludi. Nekoliko puta je pokrenuo razgovor sa mnom i nevjerovatan je čovjek. Kada smo igrali protiv Leha, pozvao je Henrika Mhitarijana, sa kojim je igrao u Interu i nahvalio me. Nemam riječi za njega. On je spaja svlačionicu, održao je sastanak sa nama pred Lil i rekao - ja sam isti kao i vi, nisam ništa drugačiji ni od koga, sve je u našim glavama - i dao nam samopouzdanje koje nam je bilo prekopotrebno", dodao je lijevi bek Zvezde.

Istakao je i da se za pet minuta odlučio da dođe u Crvenu zvezdu, da je uz to imao i ponudu iz Slovačke, ali da to nije moglo da se poredi sa pozivom iz Beograda gdje je prvi put osjetio i kako je pobediti u Evropi.

"Nikada u životu nisam pobijedio u Ligi Evrope... Odigrao sam osam utakmica prije Lila i nijednom se nisam radovao. Ovo je za mene bilo nešto nevjerovatno, nekoliko posljednjih minuta sam igrao sa suzama u očima. Saigrači su mi prilazili da me hrabre i čestitaju", zaključio je on.

