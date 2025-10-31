Nair Tiknizjan odlazi iz Crvene zvezde? Evropski velikan ga gledao u Ligi Evrope

Crvena zvezda bi mogla da dobije ponudu za prodaju reprezentativca Jermenije Naira Tiknizjana.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prije nekoliko mjeseci angažovala Naira Tiknizjana (26), koji je za 1,7 miliona evra kupljen od Lokomotive iz Moskve. Tada je djelovalo da crveno-bijeli na duže vrijeme rješavaju pitanje lijevog beka i konačno pronalaze nasljednika Milana Rodića, ali...

Po informacijama koje imaju ruski mediji, Tiknizjan bi veoma brzo mogao da napusti Beograd. Kako je za tamošnje medije istakao njegov agent, Naira prati Porto, koji je nedavno igrao protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope. Reprezentativac Jermenije privukao je pažnju na tom meču, a zatim su ga gledali i na narednoj utakmici Zvezde - gdje niko iz redova srpskog šampiona nije zablistao.

"Portovi skauti su bili na utakmici Crvene zvezde protiv Brage u Ligi Evrope. Nair je izgledao veoma dobro u prethodnom kolu protiv Porta, pa su bili zainteresovani", rekao je menadžer Aleksandar Kljujev za ruske medije. Da li su Portugalci zadovoljni onim što su vidjeli - teško je reći. Tiknizjan je, kao i većina Zvezdinog tima, bio ispod prosjeka protiv Brage.

Ukoliko bi došlo do pregovora Crvene zvezde i Porta, srpski šampion bi očekivao zaradu, odnosno da Naira Tiknizjana proda za više novca nego što je uložio u njegov dolazak. Pitanje je da li su Portugalci spremni na taj rizik jer Tiknizjan nije igrač koji bi u narednim sezonama mogao da podigne sebi cijenu, a u timu već imaju dva kvalitetna igrača na tom mjestu.

Portugalac Francisko Moura (26) plaćen je prethodnog ljeta Bragi 5.000.000 evra, dok je nigerijski defanzivac Zaidu (28) davne 2020. godine stigao u klub iz Santa Klare za 4.000.000 evra. Možda bi neko od njih dvojice u bliskoj budućnosti mogao da napravi transfer, pa je Tiknizjan označen kao zamjena.