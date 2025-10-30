Zvezdan Terzić napustio ložu: Ovako je reagovao na šokantan poraz na Karađorđu

Rukovodstvo Zvezde vidno nezadovoljno ispratilo kraj utakmice protiv Vojvodine.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda ponovo je razočarala i izgubila na gostovanju Vojvodini na "Karađorđu", a rukovodstvo kluba ispratilo je taj meč uz očigledno nezadovoljstvo. Konačan rezultat bio je 3:2 za Novosađane, iako je šampion na poluvremenu vodio 2:0, a veliko nezadovoljstvo vidjelo se i na licima članova uprave Zvezde.

Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić gledao je meč u društvu najbližih saradnika, sportskog direktora Mitra Mrkele, operativnog direktora Marka Petrovića i predsjednika kluba Svetozara Mijailovića. Kamera TV Arena sport "uhvatila" je njegovu nervoznu reakciju i razgovor sa Mrkelom, a nekoliko trenutaka nakon toga je napustio ložu.

Pogledajte 00:07 Zvezdan Terzić i Mitar Mrkela na Vojvodina Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Iako utakmica nije bila gotova, rukovodstvo Zvezde je vidjelo dovoljno i otišlo sa novosadskog stadiona. Pogledajte kako je izgledala kad je sudija Pavle Ilić odsvirao kraj jedne od najuzbudljivijih utakmica srpskog fudbala ove godine.

Izvor: MONDO/Miluitin Vujičić

Crvena zvezda je trećom uzastopnom utakmicom bez pobjede (Braga, Radnički Niš, Vojvodina) potpuno uzdrmana i više nema prednost na čelu tabele Superlige. Nakon što je u posljednja dva meča ispustila pet bodova, izjednačena je u broju osvojenih poena sa drugoplasiranim Partizanom.

Nakon kiksa protiv Radničkog u Nišu, Zvezdina uprava na čelu sa Zvezdanom Terzićem obavila je niz razgovora sa trenerom i igračima, a trener Vladan Milojević dobio je podršku. Po svemu sudeći, ponovo će biti vanrednih sastanaka i razgovora na "Marakani", koju dugo nije potresala ovako duboka kriza.

Milojević je poslije meča u Novom Sadu izašao pred novinare i djelovalo je kao da se predao.

