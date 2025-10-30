logo
"Znate kako bi rekli kod mene u Jankovcima?": Miroslav Tanjga objasnio kako je pobijedio Zvezdu

"Znate kako bi rekli kod mene u Jankovcima?": Miroslav Tanjga objasnio kako je pobijedio Zvezdu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji fudbaler Vojvodine i Crvene zvezde Miroslav Tanjga predvodio je Novosađane do velikog preokreta protiv šampiona.

Miroslav Tanjga Crvena zvezda Vojvodina Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine napravili su spektakularan preokret i savladali Crvenu zvezdu (3:2) u Novom Sadu. Nakon što su gosti u finišu prvog dijela meča preko Kataija i Ivanića stigli do dva gola prednosti, Novosađani su u nastavku tri puta tresli mrežu i bodove ostavili na stadionu "Karađorđe".

Trener Miroslav Tanjga odmah nakon meča otkrio je kako je njegov tim izveo jedan od najvećih preokreta u ovoj sezoni srpskog fudbala. On je ispričao kako se ovakvi mečevi komentarišu u njegovom kraju, ali i podsjetio na legendarnu izjavu Milana Živadinovića koji je često pričao o rezultatu 2:0.

"Pa znate kako... Kod mene bi, u mojim Jankovcima rekli 2:0 je najgori rezultat. Ja sam im rekao isto tako u poluvremenu. 'Momci, 2:0, moramo da damo brzo gol da bi se vratili u utakmicu. Ako postignemo gol, u prvih 10-15 minuta mi smo u utakmici i dalje'.  Sve ono što nismo uradili u prvom poluvremenu, što smo radili preko čitave nedjelje, to smo uradili u drugom. Bili agresivni, željeli pobjedu, vjerovali u sebe. Zvezda u drugo poluvrijeme ušla dosta opušteno, misleći da je utakmica gotova. Kao što sam rekao, 2:0 je najgori rezultat, nikad nije gotovo. Mislim da smo 100 odsto zaslužili ovu pobjedu", rekao je Miroslav Tanjga nakon pobjede njegovog tima.

Svojevremeno je Tanjga igrao i za Vojvodinu i za Crvenu zvezdu, a sada je upisao jednu od najvećih pobeda u samostalnoj trenerskoj karijeri. Takođe, trijumf Vojvodine nad aktuelnim šampionom Srbije zakomplikovao je situaciju na tabeli Superlige.

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Vojvodina Superliga Srbije Miroslav Tanjga

