Pogledajte tabelu poslije Zvezdine katastrofe u Novom Sadu!

Crvena zvezda se nalazi u jednoj od najtežih kriza prethodnih godina.

Crvena zvezda je u dubokoj krizi! Izgubila je na gostovanju Vojvodini u Novom Sadu i doživela prvi poraz u Superligi, u već trećem meču u nizu u kojem nije pobijedila (Braga, Radnički Niš, Vojvodina).

S obzirom na to, Zvezda je i dalje prva, ali sa istim brojem bodova kao i drugoplasirani Partizan i više nema meč manje u odnosu na crno-bijele. U posljednja dva meča crveno-bijeli su ispustili pet od šest poena i pritisak na "Marakani" postaje još veći.







Uoči meča protiv Vojvodine, uprava Zvezde pružila je podršku treneru Vladanu Milojeviću, koji je prethodno poručio da je spreman na sve jer voli Zvezdu. Uslijedio je rastanak sa napadačem Piterom Olajinkom, a očigledno je da će ponovo biti vanrednih sastanaka i razgovora na "Marakani".

Zvezda je na "Karađorđu" izgubila veoma bolno, pretrpljenim preokretom poslije vođstva 2:0 na poluvremenu. Mirko Ivanić i Aleksandar Katai donijeli su vođstvo Beograđanima u Novom Sadu, a onda su domaći furiozno preokrenuli pogocima Ibrahima Mustafe, Lazara Ranđelovića i Milana Kolarevića, koji je pogodio za 3:2 u nadoknadi (90+2').

Tokom predstojećeg vikenda, Zvezda će na praznoj "Marakani" igrati protiv Radnika iz Surdulice u nedelju, 2. novembra, a Partizan će u subotu od 18 časova gostovati Čukaričkom.

