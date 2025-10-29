logo
Piter Olajinka napustio Crvenu zvezdu: Neočekivani raskid saradnje usred sezone

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Trener vladan Milojević u nastavku sezone neće imati na raspolaganju Pitera Olajinku, jer je sa njim raskinut ugovor.

Piter Olajinka napustio Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je sporazumno raskinula ugovor sa nigerijskim napadačem Piterom Olajinkom, iako je on imao ugovor do kraja sezone. Iako je na početku mandata ostavljao veoma dobar utisak, Olajinka je u posljednje vrijeme Zvezdi donosio više problema nego koristi. Uprkos tome, raskid saradnje u toku sezone potpuno je iznenađenje za sve.

Kako prenosi "Meridian Sport", Nigerijac odmah postaje slobodan igrač i već sada može da razmišlja o narednoj destianciji u karijeri, pošto se u Crvenoj zvezdi nije zadržao koliko je planirano. Ostaće zabilježno da je odigrao 65 mečeva, postigao 15 golova i asistirao 10 puta, ali i da nije u potpunosti ispunio očekivanja koja su navijači imali kada je dolazio iz praške Slavije.

