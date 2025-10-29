"Zvezda se sprema da izađe iz krize": Vladan Milojević se oglasio nakon kikseva

Trener Crvene zvezde najavio meč protiv Vojvodine i osvrnuo se na Radnički iz Niša.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Brage u Ligi Evrope, pa su kiksnuli protiv Radničkog u Nišu u okviru Superlige Srbije, a sada će u zaostalom meču domaćeg prvenstva pokušati da osvoje bodove i izvuku se iz krize. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević u najavi novog meča osvrnuo se i na pređašnje rezultate svog tima.

Milojević je prije meča sa Vojvodinom ukazao na kadrovske probleme koje njegov tim ima u ovom trenutku, pošto nekoliko izuzetno važnih fudbalera nije u trenažnom procesu. Upravo to je uticalo na slabija izdanja crveno-bijelih na nedavno odigranim mečevima.

"Uvijek prija podrška vodećih ljudi iz kluba, nisam nikada ni sumnjao da je imam", počeo je Milojević i osvrnuo se na kiks u Nišu: "Imali smo dosta povrijeđenih igrača, dosta napadača. Arnautović, problem sa Brunom, Babika dugo nije tu, Radonjić. To su sve igrači koji mogu da rešavaju utakmice i situacije kod niskog bloka. Jednostavno nismo mogli da nađemo rješenje. Oporavak ne ide baš onako kako očekujemo, ima još par nekih igrača koji su se povrijedili, te su van stroja. Vidjećemo danas poslije treninga, kakva je situacija sa njima. Definitivno imamo kadrovskih problema".

Dok rezultatska kriza u klubu traje, klupski čelnici su povukli nekoliko veoma važnih poteza za budućnost - produženi su ugovori Aleksandra Kataija i Timi Maks Elšnika. Prije meča sa Vojvodinom to je prokomentarisao trener Vladan Milojević.

"Mislim da su oni paradigma profesionalizma i svega što su uradili do sada. O Saletu ne treba trošiti riječi, drago mi je da je produžio ugovor, te da će ostati u klubu. Elšnik je pravi profesionalac koji je pokazao svojim radom i ponašanjem da pripada ovdje i drago mi je zbog njega", istakao je trener Zvezde.

Ekipa Vojvodine nalazi se u veoma dobroj formi i u posljednje vrijeme bilježi zapažene rezultate, zbog kojih drži korak sa vodećim ekipama na tabeli. Posebno dobro Vojvodina igra na svom terenu, gdje će u četvrtak ugostiti Crvenu zvezdu, u ranije odloženom meču.

"Igraju jako dobro, nadahnuto. Pogotovo kada igraju u Novom Sadu, ali svakako očekuje nas jedan derbi i moramo da se pripremimo na najbolji mogući način da prevaziđemo postojeće probleme. Ponavljam se stalno, bivši igrači Crvene zvezde igraju za svoj klub, a mi ćemo obratiti pažnju na njih. Ne razmišljamo o tabeli, razmišljamo o utakmici sa Vojvodinom, tabelu generalno i ne gledamo", zaključio je Milojević.