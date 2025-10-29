"Zvezda je sad najopasnija, sve mi to znamo": Vojvodina hoće više od trećeg mjesta na tabeli Superlige

Vojvodina spremna dočekuje derbi protiv Crvene zvezde u četvrtak u 18 časova.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je spremna za derbi protiv Crvene zvezde na "Karađorđu" u četvrtak. Ljetos odloženi duel novosadskih i beogradskih crveno-bijelih dolazi u komplikovanom trenutku za goste, a na klupi domaćih je član najslavnije generacije u istoriji oba kluba, Miroslav Tanjga.

Osvajač titule sa Vojvodinom 1989, a potom i šampion svijeta sa Crvenom zvezdom 1991. vjeruje da njegov tim uz podršku navijača može da ostvari pozitivan rezultat protiv šampiona.

"Opšte je poznato da je utakmica sa Crvenom zvezdom veliki derbi, kako za nas, tako i za njih. Ovaj meč dolazi u dobrom trenutku za nas, što ne može da se kaže za Zvezdu poslije dvije utakmice sa Bragom i Radničkim. Ali, kada se igra sa Zvezdom, pritisak uvijek postoji. Znamo protiv koga igramo i koji su nam ciljevi. U svaki meč, pa tako i u ovaj, ulazimo sa željom da pobijedimo. Iza sebe imamo dvije i više nego dobre utakmice, momci su podigli samopouzdanje. Ako damo sve od sebe, kao što su radili u dosadašnjem dijelu sezone, jer ne mogu da kažem da sam poslije ijedne bio razočaran. Ja sam apsolutno zadovoljan sa svim što smo postigli, s obzirom na povrede, prodaje igrača i kada podvučemo crtu, mogu da budem zadovoljan. Zvezda je veliki protivnik i znamo šta nam je činiti", rekao je Tanjga.

Voša je prije ovog meča ubjedljivo pobijedila Radnički 1923 kod kuće i Napredak u Kruševcu - po 4:1. U šesnaestini finala Kupa Srbije nije imala obaveze jer je automatski ušla u osminu zato što je Mladost GAT odustao od takmičenja.

Sa druge strane, Zvezda je u delikatnoj situaciji jer je u Evropi razočarala u porazu od Brage (0:2) u Ligi Evrope, dok je potom kiksnula u Superligi, odigravši 0:0 protiv Radničkog u Nišu. Miroslav Tanjga nije želio mnogo da otkriva taktički plan za duel na "Karađorđu".

"Zvezdu smo analizirali kao i svakog rivala. Tražimo slabe tačke rivala i tražimo način igre na koji moramo da se branimo. S obzirom na to da je Zvezda rival, znamo da prekoputa imamo najtežeg i najkvalitetnijig rivala, ali verujem da imamo i svoje jače strane. Poštujemo njihov kvalitet, ali daćemo sve od sebe da ne razočaramo naše navijače i ovom prilikom ih pozivam da dođu u što većem broju. Očekujem dobru utakmicu, koja je nama bonus, jer smo treći na tabeli, ali želimo više. Ulazimo u meč neopterećeni, samo želimo podršku naših navijača i svi skupa želimo tu pobedu. Znamo na koji način želimo da napadamo, na koji moramo da se branimo i videćemo kako će to izgledati u tom odnosu snaga. Na kraju meča ćemo analizirati da li je naša taktika bila dobra. Zvezda je uvijek najopasnija u ovim trenucima u kojima se sada nalazi. Njihovi su se redovi zbili više nego ikad. Sve mi to znamo i tako se spremamo. Mi igramo dobro i oni imaju razloga za razmišljanje", istakao je Tanjga.

On je otkrio i kakvo je stanje u igračkom kadru.

"Već duže nismo kompletni, pored Ete, nemamo i dalje ni Uroša Nikolića ni Buteana, kao i Buteana, koji ima četiri žuta kartona. Lukas Baroš se vratio poslije povrede i od juče trenira. Ali, imamo 25 igrača koji mogu i moraju da odgovore na sve zadatke. Nema alibija, idemo da odigramo dobru utakmicu. Nadamo se korektnom suđenju i da će publika uživati", kaže Tanjga.

Za kraj, Tanjga je podsjetio da Vojvodina ima drugu najbolju odbranu u ligi.

"Mi smo druga ili treća najbolja odbrana u ligi. Normalno da će Zvezda imati svojih šansi, jer takva ekipa može da napravi prilike i jednom Real Madridu. Mi u ovom momentu bolje igrače nemamo", zaključio je Tanjga.