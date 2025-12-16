logo
Udovica Siniše Mihajlovića podijelila emotivnu poruku na godišnjicu: "Ne plačite zbog njegovog odsustva"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Sjećanje na Sinišu Mihajlovića ne blijedi, još jednom je dokazala i njegova supruga Arijana

Arijana Mihajlović se prisjetila Siniše Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot/Instagram/@ariannamihajlovic

Siniša Mihajlović preminuo je 2022. baš 16. decembra. A da sjećanja na legendarnog fudbalera ne blijede pokazala je i njegova supruga Arijana koja je na instagram profilu podijelila jednu od fotografija sa mužem, uz vrlo kratak, ali emotivan opis.

Mihajlović je prije tri godine izgubio bitku protiv leukemije, a i dan danas navijači klubova u kojima je ostavio veliki trag rado ga se sjećaju. Nedavno je na utakmici Lacija i Bolonje transparentom opisana tuga zbog preranog odlaska bivšeg fudbalera, a baš na godišnjicu smrti supruga Arijana je podijelila nekoliko rečenica uz opis fotografije sa Sinišom.

"Ne plačite zbog njegovog odsustva, osjećajte ga blizu i nastavite da mu govorite. Voliće vas sa neba kao što vas je volio na zemlji. Danas su tri godine bez tebe, ljubavi moja", kratko je napisala Arijana uz nekoliko srca koje je dodala u objavi.

Na pomenutoj utakmici svi su mogli vidjeti bol supruge bivšeg fudbalera. Arijana je držala transparent dok su joj oči bile pune suza zbog velikog gubitka. Uz nju su se rame uz rame našli i Dušan, Nikola i Viktorija, koje su 40.000 navijača pozdravili ovacijama.

Tagovi

Siniša Mihajlović Arijana Mihajlović

