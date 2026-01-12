Navijač ismijavao Kristijana jer je preživio rak: SMS poruka zgrozila Evropu

Kristijan Berge je na svom fejsbuk profilu podijelio poruku koju je dobio od navijača koji je ismijavao njega i njegovu ekipu.

Izvor: Profimedia

Svakakve poruke navijači šalju profesionalnim sportistima, ali u Norveškoj smo vidjeli jedan baš jeziv slučaj. Rukometaši Kolštada su izgubili finale kupa od Runara, a kada se to desilo jedan navijač je poslao uvredljivu SMS poruku treneru Kolštada Kristijanu Bergeu.

"Drago mi je što si preživio rak da bi mogao da gledaš kako tvoj jadni tim gubi u finalu", napisao je navijač nekadašnjem legendarnom norveškom rukometašu koji je obolio od raka 2005. godine dok je još bio aktivan rukometaš.

Berge je pobijedio najtežu bolest i vratio se, igrao je za Orhus i Elverum do 2011. godine, a od 2007. je u trenerskim vodama i sada je trener Kolštada. Reagovao je na ove grozne poruke.

"Na kraju teške godine, u kojoj su mnogi imali mišljenje o svemu, dobio sam ovu poruku od 'Mortena'. Obično me takve stvari ne dotiču, ali je daleko prevazišlo svaku granicu i on zaslužuje da se ove riječi objave. Hvata ti Mortene, pogodio si u metu. Poruka me zaista povrijedila. Svima ostalima želim srećne praznike", rekao je Berge.

Berge prepao cijelu Norvešku

Na kraju prošle sezone Berge se srušio na meču finala norveškog prvenstva između Kolštada koji sada vodi i Elveruma čiji je nekada bio trener. On se srušio na klupi u drugom poluvremenu meča odigranog u maju, a evo kako je to izgledalo:

Prvo su to primijetili igrači koji su bili na klupi, a onda je medicinsko osoblje pružilo hitnu pomoć Bergeu. BIo je nekoliko minuta bez svijesti, a onda su ga u invalidskim kolicima izveli napolje uz gromoglasan aplauz podrške od strane publike. Kako je tada izvijestio norveški "TV2" Berge je tada imao problema sa srcem. Ipak vratio se i nastavio da vodi Kolštad koji su tokom sezone potresali brojni problemi. Bilo je besparice, kašnjenja plata, revidiranja ugovora, odlaska igrača...

