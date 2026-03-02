"Nije dobro, već užasno i smiješno": Alimpijević povisio ton u Istanbulu, traži da se hitno riješi veliki problem

Dušan Alimpijević odgovarao je na pitanja medija poslije poraza od Turske u Istanbulu

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA Media

Srbija nije uspjela da napravi "brejk" i da pobijedi Tursku u Istanbulu (94:86). Poslije ovog poraza srpski tim je na skoru 2-2, turski je na 4-0 i sada se čeka novi FIBA 'prozor'. Poslije utakmice se oglasio Dušan Alimpijević i pričao je o dešavanjima na utakmici.

"Čestitam ekipi Turske i treneru Atamanu na dvije pobjede. Prvo i najvažnije za mene je to da sam ponosan na moje igrače, na stručni štab i sve što smo uradili. Nismo se žalili, nismo odustajali, odbijali smo da se predamo. Igrali smo do kraja svim srcem, dobrim karakterom. Aleksa je već spomenuo, ali je meni važno da kažem da smo pokazali trud i takmičili se protiv jakog tima. Imali smo 22 ofanzivna skoka, ali smo veoma loše šutirali za tri, kao u prvoj utakmici. Imali smo 7/28, u prvoj je bilo 9/32. To je 16/60 što je oko 25 odsto na dvije utakmice. Sa takvim šutom za tri ne može da se dobije Turska. Kada uzmemo u obzir sve te okolnosti ponosan sam na ekipu kako smo ostali fokusirani na košarku. Turska je jaka, pričao sam o tome, oni su u ovom momentu najbolji tim u FIBA 'prozorima' jer imaju osam igrača sa Eurobasketa. Imaju sjajne igrače, mi smo u prvom meču imali samo jednog igrača sa Eurobasketa, sada su bila dvojica i zahvalan sam svima koji su se odazvali. Nastavićemo ovako, uradili smo neke dobre stvari i ponosan sam na našu bazu igrača. Hvala svima koji su došli da igraju za Srbiju", počeo je Alimpijević.

Odmah je upitan za haos koji nastaje između Evrolige i FIBA i zbog kog ekipe ne mogu da računaju na najbolje igrače.

"Nije dobro, užasno je. Smiješno je. Ja sam za to da ili da se zabrani svima ili da svi igraju. Smiješno je zaista. Vaša federacija, moj savez je isto uradio dosta dobrih stvari da nam olakša posao. Ali, Turci imaju pravila i komunikacija je drugačija. U mom slučaju KSS i Srbija i nacionalni tim, moramo da pričamo sa klubovima, generalnim menadžerima, komplikovano je sve. Smiješno je zaista. Tako je kako je. Moramo da se borimo za najbolje. Moraju da sjednu i da nađu zajednički jezik i rješenje da bi se ovakve stvari spriječile. Moramo da znamo šta možemo da uradimo u 'prozorima'. Mora da postoji neka pauza za igrače, za trenere, da odmore, da organizuju nešto. Mi smo imali sedam dana, svaki 'prozor' upoznajem neke nove ljude i teško im je da se naviknu na sistem."

Turski mediji pitali su ga za igrače Bešiktaša koji su igrali na ovom meču.

"Iskreno, danas sam selektor Srbije, oni jesu igrači iz mog kluba, ali smo danas bili protivnici. Postoji poštovanje koje neće nestati. Ovo je bio meč Srbije i Turske, želio sam samo dobre stvari za moj nacionalni tim. Dozvolite mi da ovog puta pričam samo o Srbiji, ovdje sam kao selektor i to je jedina tema. Dobra je stvar za klub da ima trojicu igrača u nacionalnom timu, to pokazuje da radimo nešto dobro. Ali, da ostanemo na pitanjima o meču."

"Nemamo vremena, nema garancija"

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA Media

Veliki problem za Alimpijevića je upravo taj nedostatak vremena za trening i pripremu utakmice tokom FIBA 'prozora'.

"Nebitno da li radim u klubu ili ne, nemam više vremena za trening. Dolazim zajedno sa njima, kada mogu igrači, dolazimo u isto vrijeme. Imamo kratko vrijeme da se adaptiramo na sistem i sve. Kada konstantno nemate tu bazu, jer nemate stalnu bazu zbog komunikacije sa klubovima. Onda iz tog razloga morate da pravite određene ustupke. Ljudi koji dolaze, ne možete da garantujete da će biti tu sljedeći put. Stalno se nešto adaptiramo. Suština je sljedeća. U svim 'prozorima' imate drugačiji tim, pa se desi i da imate dva različita tima tokom jednog 'prozora' što je sada bio slučaj sa nama."

"Biberović? Najviša klasa"

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Ponovo je Srbiji ogromne probleme napravio Tarik Biberović koji je dao 21 poen na ovoj utakmici.

"Biberović je stvarno igrač koji je najviša klasa. Pravi višak, bez posebne igre. Čovjek koji je i sada dao neka tri šuta preko ruke i pogodio, nema šta odbrani da se zamjeri, pogodio je šut uprkos dobroj odbrani. Nemaš pravo da se ljutiš na odbrambenog igrača. Klasa je. Imate tu i nekoliko igrača koji prave razliku, igraju na visokom evroligaškom nivou. Imamo i mi takve igrače ili one koji će to da budu. Imaju potencijal. U ovom trenutku smo dali maksimum na obje utakmice u ovom sastavu. Ne mogu da kažem da sam zadovoljan porazima, ali sam zadovoljan pruženom igrom, karakterom i time što ova reprezentacija ne odustaje. Borimo se za ovaj grb, zemlju. Zaista smo bili tužni poslije oba ova poraza. Iako smo igrali protiv jedne superiorne reprezentacije. Najdominantnija reprezentacija u Evropi u ovom momentu. Nema prevelike razlike u ova dva meča, isti igrači, isto su forsirali. Trudili smo se da neutrališemo neke stvari iz prvog meča, ali ovi ljudi imaju izuzetnu fizičku moć, talentovani su. Našli su put do koša svakako", završio je Alimpijević.